Самая желанная Toyota после обновления, видео с летающим автомобилем AirCar и другие новости дня
Редакция Авто.ру
Как выглядит после обновления один из самых желанных автомобилей японцев – Toyota Crown, очень точная копия автомобиля супершпиона 007 и за сколько её купили, видео полёта крылатого автомобиля AirCar и другие события вторника, 3 октября 2020 года.
Компания Toyota показала обновлённый седан Crown пятнадцатого поколения: четырёхдверке основательно переработали центральную консоль и медиасистему. При этом ни внешность Crown, ни моторная гамма для рынка Японии не изменились.
Необычный спорткар Aston Martin DB5 только что продан на аукционе. За него выложили 201 007 долларов (около 16 миллионов рублей). Нюанс в том, что машина ненастоящая.
Компания Aston Martin и архитектор Дэвид Аджайе вместе разработают оформление пяти огромных апартаментов на 59-м и 60-м этажах одного из небоскрёбов Нижнего Манхэттена. Каждому покупателю квартиры бесплатно вручат кроссовер DBX в специальной версии, созданной также в содружестве с архитектором.
На аукционном портале Bring a Trailer на продажу выставлен суперкар Ford GT 2018 года выпуска с единственным владельцем и пробегом всего 300 миль (меньше 500 километров). Торги завершатся через десять дней.
Компания KleinVision продемонстрировала первые лётные испытания своей новой летающей машины AirCar. В ролике показаны трансформация из дорожного в лётный режим и полёт вместе со взлётом и посадкой. В роли пилота выступил основатель компании Стефан Кляйн.
В сложный для всех 2020 год наш рынок потерял сразу несколько интересных или как минимум любопытных машин. Давайте вспомним их имена и обозначим причины исчезновения.
В последнее время мы много слышим о китайских кроссоверах. Новенькие «паркетники» есть у всех марок — от Geely до Haval. А остались ли ещё в России машины из Китая, которые не поддались внедорожной моде? Остались! И вот несколько тому доказательств.
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