Смех и боль: самый жёсткий фейл начинающего стритрейсера

Цены на «красивые» автономера, «убийца» Эскалейда, купеобразный Volkswagen и другие новости дня

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Редакция Авто.ру

Когда и за сколько начнут продавать «красивые» госномера, как выглядят роскошный Jeep-гигант и стильное кросс-купе от Volkswagen, видео курьёзной погони гаишников и другие события четверга, 3 сентября 2020 года. 

Согласно проекту Минпромторга, величина базовой стоимости самых привлекательных сочетаний символов может достигать 6 миллионов рублей. Правила должны начать действовать с 2022 года.

Марка Jeep представила большой внедорожник Wagoneer, который станет новым флагманом марки. Пока он считается концептом, но семейство модели отправится в производство в следующем году.

Совместное предприятие китайского концерна SAIC и компании Volkswagen опубликовало официальные изображения кросс-купе Tiguan X, построенного на базе модели Tiguan. Представлены и некоторые технические характеристики.

Инспекторы ГИБДД Свердловской области забыли поставить на стояночный тормоз служебный автомобиль и вынуждены были догонять его. В органах уже отреагировали на инцидент.

В России запатентован электрокар CML Car, разработанный в Петербурге. Есть вероятность, что его производство стартует ещё до конца года, но первыми новинку могут получить страны Европы.

Опубликованные фото пока не позволяют понять, как именно изменится внешность Логана: автомобили на них затемнены. Однако, если увеличить яркость в фоторедакторе, можно разглядеть дизайн Сандеро.

Недавно возрождённый Ford Bronco проехал по внедорожной трассе Rubicon Trail. Сделанные во время путешествия видео оказались настолько эффектными и впечатляющими, что нам захотелось разобраться: что собой представляет эта дорога...

Дуэль автомобилей, подобных которым скоро может не остаться...

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