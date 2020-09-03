Цены на «красивые» автономера, «убийца» Эскалейда, купеобразный Volkswagen и другие новости дня
Редакция Авто.ру
Когда и за сколько начнут продавать «красивые» госномера, как выглядят роскошный Jeep-гигант и стильное кросс-купе от Volkswagen, видео курьёзной погони гаишников и другие события четверга, 3 сентября 2020 года.
Согласно проекту Минпромторга, величина базовой стоимости самых привлекательных сочетаний символов может достигать 6 миллионов рублей. Правила должны начать действовать с 2022 года.
Марка Jeep представила большой внедорожник Wagoneer, который станет новым флагманом марки. Пока он считается концептом, но семейство модели отправится в производство в следующем году.
Совместное предприятие китайского концерна SAIC и компании Volkswagen опубликовало официальные изображения кросс-купе Tiguan X, построенного на базе модели Tiguan. Представлены и некоторые технические характеристики.
Инспекторы ГИБДД Свердловской области забыли поставить на стояночный тормоз служебный автомобиль и вынуждены были догонять его. В органах уже отреагировали на инцидент.
В России запатентован электрокар CML Car, разработанный в Петербурге. Есть вероятность, что его производство стартует ещё до конца года, но первыми новинку могут получить страны Европы.
Опубликованные фото пока не позволяют понять, как именно изменится внешность Логана: автомобили на них затемнены. Однако, если увеличить яркость в фоторедакторе, можно разглядеть дизайн Сандеро.
Недавно возрождённый Ford Bronco проехал по внедорожной трассе Rubicon Trail. Сделанные во время путешествия видео оказались настолько эффектными и впечатляющими, что нам захотелось разобраться: что собой представляет эта дорога...
Дуэль автомобилей, подобных которым скоро может не остаться...