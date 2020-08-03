Конфискация автомобилей у москвичей, новый гиперкар Роналду и другие новости дня
Редакция Авто.ру
Спецоперация ГИБДД в Москве, новый гиперкар Bugatti для Роналду, народный российский электромобиль за 450 тысяч рублей, «Нива» с туалетом за 1,6 миллиона и другие события понедельника, 3 августа 2020 года.
В Москве и области проходит рейд ГИБДД по выявлению водителей с большим количеством неоплаченных штрафов. В результате 15 автомобилистов уже лишились своих машин.
В честь девятой подряд победы «Ювентуса» в серии А чемпионата Италии Криштиану Роналду заказал себе гиперкар Bugatti Centodieci с 1600-сильным мотором. Всего будет выпущено 10 таких машин по цене от 8,5 млн евро.
Производство российского электрокара Zetta планировалось начать в первом квартале 2020 года. Однако у проекта возникли проблемы. Глава Минпромторга рассказал, что случилось, и назвал новые сроки запуска.
База с личными данными владельцев автомобилей Москвы и Подмосковья попала в Сеть. Неизвестные продают её за полторы тысячи долларов.
Kia выпустила рекламное видео, для съёмок которого привлекли профессиональных каскадёров. В ролике два седана K5 исполняют синхронный прыжок через десятиметровый трамплин навстречу друг другу.
Lada 4x4 получила версию кемпер стоимостью 1,6 миллиона рублей. Посмотрите на крутой отечественный автодом, в котором имеются спальня, кухня, гардероб и даже ванная комната.
Разговор об этом автомобиле невозможен без контекста: Jetta — это больше не Golf в кузове седан, а самостоятельная модель для «развивающихся» рынков. Разбираемся, на что рассчитывает полубюджетный по сути, но неожиданно дорогой по факту немецкий седан в России.