Конфискация автомобилей у москвичей, новый гиперкар Роналду и другие новости дня

Разговор об этом автомобиле невозможен без контекста: Jetta — это больше не Golf в кузове седан, а самостоя­тельная модель для «развива­ющихся» рынков. Разбираемся, на что рассчитывает полу­бюджетный по сути, но неожиданно дорогой по факту немецкий седан в России.