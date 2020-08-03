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Конфискация автомобилей у москвичей, новый гиперкар Роналду и другие новости дня

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Редакция Авто.ру

Спецоперация ГИБДД в Москве, новый гиперкар Bugatti для Роналду, народный российский электромобиль за 450 тысяч рублей, «Нива» с туалетом за 1,6 миллиона и другие события понедельника, 3 августа 2020 года.

В Москве и области проходит рейд ГИБДД по выявлению водителей с большим коли­чеством неопла­ченных штрафов. В резуль­тате 15 авто­мобилистов уже лишились своих машин.

В честь девятой подряд победы «Ювентуса» в серии А чемпионата Италии Криштиану Роналду заказал себе гиперкар Bugatti Centodieci с 1600-сильным мотором. Всего будет выпущено 10 таких машин по цене от 8,5 млн евро.

Производство российского электрокара Zetta планиро­валось начать в первом квартале 2020 года. Однако у проекта возникли проблемы. Глава Минпромторга рассказал, что случилось, и назвал новые сроки запуска.

База с личными данными владельцев автомобилей Москвы и Подмосковья попала в Сеть. Неизвестные продают её за полторы тысячи долларов.

Kia выпустила рекламное видео, для съёмок которого привлекли професси­ональных каскадёров. В ролике два седана K5 исполняют синхронный прыжок через десяти­метровый трамплин навстречу друг другу.

Lada 4x4 получила версию кемпер стоимостью 1,6 миллиона рублей. Посмотрите на крутой отече­ственный автодом, в котором имеются спальня, кухня, гардероб и даже ванная комната. 

Разговор об этом автомобиле невозможен без контекста: Jetta — это больше не Golf в кузове седан, а самостоя­тельная модель для «развива­ющихся» рынков. Разбираемся, на что рассчитывает полу­бюджетный по сути, но неожиданно дорогой по факту немецкий седан в России.

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