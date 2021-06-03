Ловушки на парковках, номера для самокатов и невероятная «Буханка». Главное за день

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Первый месяц лета в России будет богатым на новинки. Свежие модели для нашего рынка готовят Volkswagen, Audi, Mercedes-Benz, Kia и даже Aston Martin. Собрали все главные новинки июня в одном материале и рассказываем, сколько они будут стоить.

Mazda3 последнего поколения с треском провалилась на российском рынке. Нелокализованный хэтчбек оказался слишком дорогим и непрактичным, особенно на фоне компактных кроссоверов, которые не только больше, но и дешевле из-за российской сборки. Японцы решили не играть с огнём и тоже пошли по проторенному, запустив продажи CX-30 — небольшого вседорожника, который собирается у нас. Что из этого получилось — рассказываем в подробном тесте.