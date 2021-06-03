Ловушки на парковках, номера для самокатов и невероятная «Буханка». Главное за день
Редакция Авто.ру
Добрый вечер! Мы надеемся, что ждать наступления пятницы вы будете вместе с нами! Потому что в свежем дайджесте мы опять собрали всё самое важное и интересное, что случилось в мире автомобилей за последние 24 часа. Рассказываем, что ждёт пользователей электросамокатов, какой может стать легендарная «Буханка», в какие ловушки можно попасть на парковках, а также про российские новинки июня и многое другое.
Ликбез дня: как не попасть в ловушку на парковке
Столичные автомобилисты начали жаловаться на новые ловушки, появившийся на столичных платных парковках: места для такси начали обозначать настолько непонятной комбинацией знаков и табличек, что разобраться, можно занять это место на обычной машине или нет — просто невозможно! Рассказываем, в какие ещё неприятности можно угодить на муниципальных стоянках и как этого избежать.
Дичь дня: виртуальная «Буханка» станет реальной!
Зимой все обсуждали крутые рендеры «Буханки», сделанные российским художником Андреем Давыдовым. Иллюстрации были настолько хороши, что их перепостил даже сам УАЗ! А теперь нашлись смельчаки, которые хотят построить такой автомобиль в реальности.
Немного важных новостей
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Первый месяц лета в России будет богатым на новинки. Свежие модели для нашего рынка готовят Volkswagen, Audi, Mercedes-Benz, Kia и даже Aston Martin. Собрали все главные новинки июня в одном материале и рассказываем, сколько они будут стоить.
Mazda3 последнего поколения с треском провалилась на российском рынке. Нелокализованный хэтчбек оказался слишком дорогим и непрактичным, особенно на фоне компактных кроссоверов, которые не только больше, но и дешевле из-за российской сборки. Японцы решили не играть с огнём и тоже пошли по проторенному, запустив продажи CX-30 — небольшого вседорожника, который собирается у нас. Что из этого получилось — рассказываем в подробном тесте.
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