1,4-метровый экран и ни единой кнопки: как выглядит салон роскошнейшего Мерседеса

Когда появится новый Land Cruiser, претенденты на звание «Автомобиль года» и другие события дня

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Редакция Авто.ру

Почему и на сколько отложили выход нового Toyota Land Cruiser, список полуфиналистов конкурса «Всемирный автомобиль года», цены на обновлённый Pajero Sport для России и другие события среды, 3 марта 2021 года.

Компания Toyota может примерно на месяц сместить график вывода нового поколения внедорожника Land Cruiser на рынок. Как сообщает BestCarWeb, это связано с задержками поставок некоторых комплектующих. При этом производство актуального Land Cruiser 200 уже завершено.

Оргкомитет конкурса World Car of the Year опубликовал «шорт-лист» автомобилей, среди которых будут выбираться победители. Помимо главной номинации объявлены полуфиналисты ещё в четырёх категориях, и примерно половина из претендентов на победу официально продаётся в России.

Компания Mitsubishi объявила стоимость обновлённой версии внедорожника Pajero Sport. Теперь цены на модель стартуют с отметки в 2 879 000 рублей. Ранее базовая стоимость внедорожника составляла 2 676 000 рублей.

Кризис электронной промышленности, заставивший Toyota отложить выход нового Toyota Land Cruiser, коснулся и российских автопроизводителей. Как пишет «КоммерсантЪ», дефицит чипов испытывают, в частности, сборщики блоков ЭРА-ГЛОНАСС, без которых автомобили не могут поступить в продажу.

Компания Mercedes-Benz опубликовала видео, посвящённое разработке архитектуры интерьера и пользовательского интерфейса флагманского электромобиля EQS. Судя по видео, салон EQS вообще избавят от физических кнопок.

У них тоже есть рама и полный привод, а кое-кто даже прошёл настоящие войны! Собрали для вас несколько интересных крошечных вездеходов с разных концов планеты и разных периодов автомобильной истории. Любуйтесь!

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