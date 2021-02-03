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«Новый» советский внедорожник, найденный в сарае, самый доступный пикап Toyota и другие события дня

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Редакция Авто.ру

Советская «капсула времени» в старом сарае, фото нового кросс-хэтча Renault, который запатентовали в России, космический Rolls-Royce Джастина Бибера и другие события среды, 3 февраля 2021 года.

На YouTube-канале Roma Urraco опубликован видео­обзор внедорожника ЛуАЗ-969М «Волынь», выпущенного в октябре 1989 года. Автомобиль за всю свою жизнь проехал лишь 97,7 километра — на него ни разу не ставили номерные знаки. Однако сохранился внедорожник не слишком хорошо.

В открытой базе Федерального института промышленной собствен­ности появился патент на дизайн кузова Сандеро Степвей нового поколения. Право­обладателем указана фирма Renault, но изображённый в патенте автомобиль опреде­лённо выпущен под маркой Dacia. Произ­водство новинки в России может начаться в 2022 году.

Компания Legendary Motorcar продаёт Ford Model T в необычной модификации — автомобиль почти век назад превратили в полноценный снегоход. Хотя Ford Model T выпускался миллион­ными тиражами, таких снегоходов собрали лишь несколько тысяч.

В России стартовали продажи пикапа Toyota Hilux в комп­лектации «Стандарт» с бензиновой «четвёркой» объёмом 2,7 литра. С ней модель стала на 54 тысячи рублей доступнее по сравнению с дизель­ным вариантом, оснащённым мотором 2.4.

Необычно доработанный Rolls-Royce Wraith показали в одном из видео на YouTube-канале Effsport. Авторы записи утверждают, что купе построило для артиста известное ателье West Coast Customs. Уникальный авто­мобиль похож то ли на концепт-кар, то ли на машину из фанта­стического фильма.

В мире существуют автомобили специального назначения, от которых почти невозможно оторваться и задачи которых могут слегка шокировать. Не верите? Сейчас покажем!

Собрали для вас несколько крайне убедительных и вместительных гряземесов. Передавать за проезд не нужно — просто смотрите.

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