«Новый» советский внедорожник, найденный в сарае, самый доступный пикап Toyota и другие события дня
Редакция Авто.ру
Советская «капсула времени» в старом сарае, фото нового кросс-хэтча Renault, который запатентовали в России, космический Rolls-Royce Джастина Бибера и другие события среды, 3 февраля 2021 года.
На YouTube-канале Roma Urraco опубликован видеообзор внедорожника ЛуАЗ-969М «Волынь», выпущенного в октябре 1989 года. Автомобиль за всю свою жизнь проехал лишь 97,7 километра — на него ни разу не ставили номерные знаки. Однако сохранился внедорожник не слишком хорошо.
В открытой базе Федерального института промышленной собственности появился патент на дизайн кузова Сандеро Степвей нового поколения. Правообладателем указана фирма Renault, но изображённый в патенте автомобиль определённо выпущен под маркой Dacia. Производство новинки в России может начаться в 2022 году.
Компания Legendary Motorcar продаёт Ford Model T в необычной модификации — автомобиль почти век назад превратили в полноценный снегоход. Хотя Ford Model T выпускался миллионными тиражами, таких снегоходов собрали лишь несколько тысяч.
В России стартовали продажи пикапа Toyota Hilux в комплектации «Стандарт» с бензиновой «четвёркой» объёмом 2,7 литра. С ней модель стала на 54 тысячи рублей доступнее по сравнению с дизельным вариантом, оснащённым мотором 2.4.
Необычно доработанный Rolls-Royce Wraith показали в одном из видео на YouTube-канале Effsport. Авторы записи утверждают, что купе построило для артиста известное ателье West Coast Customs. Уникальный автомобиль похож то ли на концепт-кар, то ли на машину из фантастического фильма.
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