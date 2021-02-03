«Новый» советский внедорожник, найденный в сарае, самый доступный пикап Toyota и другие события дня

На YouTube-канале Roma Urraco опубликован видео­обзор внедорожника ЛуАЗ-969М «Волынь», выпущенного в октябре 1989 года. Автомобиль за всю свою жизнь проехал лишь 97,7 километра — на него ни разу не ставили номерные знаки. Однако сохранился внедорожник не слишком хорошо.