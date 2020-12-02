Так проигрывает Lamborghini: Urus против британского Lister. Видео

Распил судна вместе с машинами, китайский кроссовер от дизайнера BMW и другие события дня

Новости

Редакция Авто.ру

Как выглядит судно с 4200 автомобилями, распиленное гигантской пилой, первое фото обновлённой «Нивы», китайские электрокары от экс-дизайнера BMW и другие события среды, 2 декабря 2020 года.

Изображения первого этапа утилизации опрокинувшегося у берегов США корабля MV Golden Ray публикует Jalopnik. Судно решили не спасать и режут на части вместе с грузом — а перевозил корабль 4200 подержанных автомобилей.

Компания Ford анонсировала исполнение Performance Edition для топовой модификации кроссовера Mustang Mach-E с традиционным названием GT. Вседорожник сохранил стандартный аккумулятор, но при этом стал самым быстрым в семействе и получил новые детали для экстерьера и салона.

Опубликован снимок, на котором, как утверждается, изображён обновлённый внедорожник Lada Niva. Издание Drom, ссылаясь на собственные каналы на АвтоВАЗе, уверяет: это не фотошоп, а реальный внедорожник, который скоро поступит в продажу.

Компания Jaguar представила рестайлинговую модель самой «горячей» модификации кроссовера F-Pace — F-Pace SVR. Мощность 5,0-литрового V8 не изменилась, но целый ряд других доработок позволил сделать вседорожник динамичнее.

Китайская компания Evergrande опубликовала изображения модельной линейки электрокаров, разработанных при участии экс-дизайнера из BMW. Фирма планирует в ближайшие годы стать крупнейшим производителем электрокаров на планете.

Недавно в Сети появилось занимательное видео распаковки гиперкара Bugatti Divo, который добирался до США в… гигантском ящике! Решили выяснить, а как ещё доставляют дорогие машины — может, Divo ещё повезло?

Первые экземпляры обновлённого Volkswagen Tiguan — одного из самых востребованных среднеразмерных кроссоверов нашей страны — добрались до России.  И мы получили возможность одними из первых посмотреть на новинку, и нашли в ней пять необычных фишек.

Какая новость, по-вашему, стала самой интересной за сегодня?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение