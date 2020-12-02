Распил судна вместе с машинами, китайский кроссовер от дизайнера BMW и другие события дня
Редакция Авто.ру
Как выглядит судно с 4200 автомобилями, распиленное гигантской пилой, первое фото обновлённой «Нивы», китайские электрокары от экс-дизайнера BMW и другие события среды, 2 декабря 2020 года.
Изображения первого этапа утилизации опрокинувшегося у берегов США корабля MV Golden Ray публикует Jalopnik. Судно решили не спасать и режут на части вместе с грузом — а перевозил корабль 4200 подержанных автомобилей.
Компания Ford анонсировала исполнение Performance Edition для топовой модификации кроссовера Mustang Mach-E с традиционным названием GT. Вседорожник сохранил стандартный аккумулятор, но при этом стал самым быстрым в семействе и получил новые детали для экстерьера и салона.
Опубликован снимок, на котором, как утверждается, изображён обновлённый внедорожник Lada Niva. Издание Drom, ссылаясь на собственные каналы на АвтоВАЗе, уверяет: это не фотошоп, а реальный внедорожник, который скоро поступит в продажу.
Компания Jaguar представила рестайлинговую модель самой «горячей» модификации кроссовера F-Pace — F-Pace SVR. Мощность 5,0-литрового V8 не изменилась, но целый ряд других доработок позволил сделать вседорожник динамичнее.
Китайская компания Evergrande опубликовала изображения модельной линейки электрокаров, разработанных при участии экс-дизайнера из BMW. Фирма планирует в ближайшие годы стать крупнейшим производителем электрокаров на планете.
Недавно в Сети появилось занимательное видео распаковки гиперкара Bugatti Divo, который добирался до США в… гигантском ящике! Решили выяснить, а как ещё доставляют дорогие машины — может, Divo ещё повезло?
Первые экземпляры обновлённого Volkswagen Tiguan — одного из самых востребованных среднеразмерных кроссоверов нашей страны — добрались до России. И мы получили возможность одними из первых посмотреть на новинку, и нашли в ней пять необычных фишек.