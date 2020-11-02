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Два новых штрафа с камер, исчезновение с российского рынка кроссовера Renault и другие новости дня

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Редакция Авто.ру

Новые штрафы с камер в Москве, прекращение продаж в России флагманского кроссовера Renault и появление ещё одного «спортивного» Subaru, за какую сумму ушёл с молотка редчайший дорожный паровоз Super Lion и другие события понедельника, 2 ноября 2020 года.

Дорожные камеры в Москве начнут выписывать штрафы за непри­стёгнутый ремень безопас­ности и исполь­зование водителями смартфонов во время движения. Перво­начально эти нарушения смогут фиксировать 8 камер.

C официального сайта компании Renault в нашей стране удалена информация о вседорож­нике Koleos, ранее считав­шемся флагманским кроссовером марки. В кон­фигураторе кроссовер также отсут­ствует. Теперь позицию самого дорогого вседорож­ника Renault в России занимает модель Arkana.

Российский офис марки Subaru анонсировал в России кроссовер Forester спец­версии Sport, продажи которой стартуют 5 ноября. В Японии аналогичная моди­фикация оснащается новым 1,8-литровым турбо­мотором. Какой двигатель получит Forester Sport в России, пока неизвестно.

На аукционе RM Sotheby's одним лотом ушли с молотка три «аэро­динами­ческих» концепта из Италии, созданные в середине 50-х годов. Аукци­онисты ожидали, что за авто­мобили заплатят гораздо более высокую сумму.

«Дорожный локомотив» Super Lion, построенный в 1932 году английской компанией Fowler&Co, ушёл с молотка. Один из всего четырёх паровозов такой модели, созданных Джоном Фаулером, купили за 911 тысяч фунтов (1,17 миллиона долларов или 93,4 миллиона рублей).

До конца года остаётся всего два месяца, но количество автомобильных новинок, которые россияне увидят в этом году, пока не уменьшается. Рассказываем, какие новые модели появятся в России в ноябре.

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