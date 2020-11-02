Два новых штрафа с камер, исчезновение с российского рынка кроссовера Renault и другие новости дня
Редакция Авто.ру
Новые штрафы с камер в Москве, прекращение продаж в России флагманского кроссовера Renault и появление ещё одного «спортивного» Subaru, за какую сумму ушёл с молотка редчайший дорожный паровоз Super Lion и другие события понедельника, 2 ноября 2020 года.
Дорожные камеры в Москве начнут выписывать штрафы за непристёгнутый ремень безопасности и использование водителями смартфонов во время движения. Первоначально эти нарушения смогут фиксировать 8 камер.
C официального сайта компании Renault в нашей стране удалена информация о вседорожнике Koleos, ранее считавшемся флагманским кроссовером марки. В конфигураторе кроссовер также отсутствует. Теперь позицию самого дорогого вседорожника Renault в России занимает модель Arkana.
Российский офис марки Subaru анонсировал в России кроссовер Forester спецверсии Sport, продажи которой стартуют 5 ноября. В Японии аналогичная модификация оснащается новым 1,8-литровым турбомотором. Какой двигатель получит Forester Sport в России, пока неизвестно.
На аукционе RM Sotheby's одним лотом ушли с молотка три «аэродинамических» концепта из Италии, созданные в середине
«Дорожный локомотив» Super Lion, построенный в 1932 году английской компанией Fowler&Co, ушёл с молотка. Один из всего четырёх паровозов такой модели, созданных Джоном Фаулером, купили за 911 тысяч фунтов (1,17 миллиона долларов или 93,4 миллиона рублей).
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