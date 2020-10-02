Хардкорный внедорожник Tank из Китая, новая версия Toyota RAV4 для России и другие новости дня
Редакция Авто.ру
Суровый китайский внедорожник Wey Tank 300, «стильная» комплектация кроссовера Toyota RAV4 для России, доступный кроссовер Volkswagen, продажа роскошного купе Maybach с Ближнего Востока и другие события пятницы, 2 октября 2020 года.
На автосалоне в Пекине рассекретили внедорожник Wey Tank 300, подготовленный для активной езды по пересечённой местности. Однако новинка вопреки ожиданиям оказалась не самостоятельной модификацией, а стандартной моделью с набором заводских аксессуаров.
У RAV4 в России появилась новая комплектация под названием Style, которая будет отличаться отделкой кузова и займёт среднее положение в списке. Попутно кроссовер получил новую мультимедийную систему.
Компания Volkswagen расширила моторную гамму будущей новинки — компактного кроссовера Taos. Новыми двигателями вседорожник оснастят на рынке Латинской Америки. Россиянам эти силовые агрегаты хорошо знакомы.
Ассоциация EuroNCAP, изучающая безопасность современных автомобилей, опубликовала результаты новых тестов. На этот раз испытаниям подверглись системы помощи водителям, и итог получился неожиданным: Tesla Model 3 проиграла моделям «большой немецкой тройки».
Maybach 57 S купе официально называется Cruserio Coupe. Его разработали саудовская фирма Auto Kingdom и немецкое кузовное ателье Xenatec. В момент запуска модели в 2010 году было объявлено, что соберут 100 таких двухдверок.
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