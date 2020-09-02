Самый крутой Мерседес, Крузак дешевле Лады и другие новости дня

Ещё десять лет назад никто бы не подумал, что Mercedes-Benz C63 AMG будет прощаться с рычащим V8, новые «Хаммеры» начнут кормиться от розетки, а Mustang станет электрокроссовером. Рассказываем, что будет после века громких выхлопов и многоцилиндровых монстров...