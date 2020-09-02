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Самый крутой Мерседес, Крузак дешевле Лады и другие новости дня

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Редакция Авто.ру

Премьера нового Mercedes-Benz S-класса, возрождённый спорткар Volvo за полмиллиона долларов, заморозка российского электромобиля Zetta, старый Крузак дешевле Лады и другие события среды, 2 сентября 2020 года.

Компания Mercedes-Benz официально представила флагманский седан S-класса следующего поколения. Рассказываем всё, что нужно знать о роскошной четырёхдверке прямо сейчас.

Команда Cyan Racing, являющаяся спортивным подразделением концерна Geely (куда входит и Volvo), рассекретила авторский проект — Volvo P1800 Cyan на базе классического шведского купе шестидесятых. Спорткар будет очень редким и крайне дорогим.

Компактные и доступные электрокары марки Zetta должны были начать сходить с конвейера до конца 2020 года. Однако компания отложила запуск производства. Причина — в отсутствии финансирования.

На аукционе Bring A Trailer выставили внедорожник Toyota Land Cruiser 1988 года выпуска. На данный момент ставка составляет 5100 долларов США (377 тысяч рублей) – это на 46 тысяч рублей меньше стоимости седана Lada Granta.

Известный американский музыкант и продюсер Канье Уэст подарил своему другу, рэперу 2 Чейнзу, сделанный в России вездеход Шерп. Тот похвалился подарком в своём Инстаграме.

Представленный недавно «самый мощный и быстрый пикап в мире» Ram 1500 TRX станет ещё на 500 сил мощнее. За переделку суперпикапа взялось тюнинг-ателье Hennessey.

Пока вы изучаете Mercedes-Benz S-класс нового поколения, мы решили вспомнить о самых крутых, запоминающихся и незаурядных модификациях четырёхдверки. От W126 на стероидах и «Пульманов» до «шестисотых» и семилитровых AMG!

Ещё десять лет назад никто бы не подумал, что Mercedes-Benz C63 AMG будет прощаться с рычащим V8, новые «Хаммеры» начнут кормиться от розетки, а Mustang станет электрокроссовером. Рассказываем, что будет после века громких выхлопов и многоцилиндровых монстров...

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