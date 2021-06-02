На продажу выставили половину нового Chevrolet Corvette

Электрокар BMW за 9 миллионов, бензин порциями по 0,7 литра и стильные «крузаки». Главное за день

Новости

Редакция Авто.ру

Добрый вечер! Как у вас дела? Не сильно устали за день? В любом случае предлагаем вам устроиться поудобнее и узнать про всё самое важное, что случилось в мире авто­мобилей за последние 24 часа. Например, странные манипуляции с ценами на бензин на Сахалине, цены на электрический супер-BMW в России, проблемы с нехваткой микро­схем для авто­мобилей, подборка очень стильных Land Cruiser и другое.

Шок-контент дня: «Нива» возвращается в «Дакар»!

В 2022 году российский внедорожник вновь выступит в легендарном ралли-рейде «Дакар». Правда, АвтоВАЗ к этому отношения не имеет. Боевую машину строят в Ново­сибирске, а на старт гонки автомобиль выйдет под швейцарским флагом.

Российская новинка дня: BMW iX

Знакомьтесь — это серийный электро­кроссовер BMW iX. Его кузов сделан из алюминия и пластика, силовой агрегат топовой версии выдаёт 523 лошадиные силы, а максимальный запас хода модели составляет 630 километров! И BMW iX будет официально поставляться в Россию. Уже названы (приличные) цены.

Немного важных новостей

Почитать перед сном

Уже не первый месяц ходят разговоры о том, что автомобильным заводам по всему миру не хватает микросхем и чипов. Возникший дефицит сильно влияет на графики премьер, а некоторые крупные предприятия останавливают конвейеры. Разбираемся, что происходит и когда всё закончится.


Тюнинг Toyota Land Cruiser любого поколения — явление такое же обыденное, как смена дня и ночи. Обычно из японских вездеходов делают суровых «проходимцев», броневики и роскошные лимузины. Но сегодня мы решили выбрать 10 самых стильных вариантов тюнинга «крузаков».

Кстати!

Власти Калининградской области раздумывают над ограничением на въезд автомобилей в курортные города региона. Планируйте отпуск внимательно!

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