Электрокар BMW за 9 миллионов, бензин порциями по 0,7 литра и стильные «крузаки». Главное за день

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Уже не первый месяц ходят разговоры о том, что автомобильным заводам по всему миру не хватает микросхем и чипов. Возникший дефицит сильно влияет на графики премьер, а некоторые крупные предприятия останавливают конвейеры. Разбираемся, что происходит и когда всё закончится.

Тюнинг Toyota Land Cruiser любого поколения — явление такое же обыденное, как смена дня и ночи. Обычно из японских вездеходов делают суровых «проходимцев», броневики и роскошные лимузины. Но сегодня мы решили выбрать 10 самых стильных вариантов тюнинга «крузаков».