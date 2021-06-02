Электрокар BMW за 9 миллионов, бензин порциями по 0,7 литра и стильные «крузаки». Главное за день
Редакция Авто.ру
Добрый вечер! Как у вас дела? Не сильно устали за день? В любом случае предлагаем вам устроиться поудобнее и узнать про всё самое важное, что случилось в мире автомобилей за последние 24 часа. Например, странные манипуляции с ценами на бензин на Сахалине, цены на электрический супер-BMW в России, проблемы с нехваткой микросхем для автомобилей, подборка очень стильных Land Cruiser и другое.
Шок-контент дня: «Нива» возвращается в «Дакар»!
В 2022 году российский внедорожник вновь выступит в легендарном ралли-рейде «Дакар». Правда, АвтоВАЗ к этому отношения не имеет. Боевую машину строят в Новосибирске, а на старт гонки автомобиль выйдет под швейцарским флагом.
Российская новинка дня: BMW iX
Знакомьтесь — это серийный электрокроссовер BMW iX. Его кузов сделан из алюминия и пластика, силовой агрегат топовой версии выдаёт 523 лошадиные силы, а максимальный запас хода модели составляет 630 километров! И BMW iX будет официально поставляться в Россию. Уже названы (приличные) цены.
Немного важных новостей
На Сахалине бензин начали отпускать по 710 миллилитров.
BMW i4 стал серийным.
Показан интерьер самой крутой модели Kia.
Коробку от старого, но очень редкого Porsche продали по цене двух 911-х.
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Уже не первый месяц ходят разговоры о том, что автомобильным заводам по всему миру не хватает микросхем и чипов. Возникший дефицит сильно влияет на графики премьер, а некоторые крупные предприятия останавливают конвейеры. Разбираемся, что происходит и когда всё закончится.
Тюнинг Toyota Land Cruiser любого поколения — явление такое же обыденное, как смена дня и ночи. Обычно из японских вездеходов делают суровых «проходимцев», броневики и роскошные лимузины. Но сегодня мы решили выбрать 10 самых стильных вариантов тюнинга «крузаков».
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