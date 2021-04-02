Дешёвый кроссовер VW для России, видео с новым Kia Sportage и другие события дня
Редакция Авто.ру
Самый доступный немецкий кроссовер для России, первое видео из салона нового Kia Sportage, суперсовременный флагман Geely, заброшенный в Дубае «Бэтмобиль» и другие события пятницы, 2 апреля 2021 года.
Детали комплектаций Volkswagen Taos для России рассекречены благодаря утечке внутренней информации. Как сообщает ресурс VW-Clubs, даже базовое исполнение модели окажется достаточно насыщенным. Всего наборов оснащения будет четыре, а кроме того, для кроссовера предложат опциональные пакеты.
В Южной Корее сняли на видео кроссовер Kia Sportage нового поколения в камуфляже. Видео опубликовал один из местных YouTube-каналов. На нём можно рассмотреть оптику и впервые — некоторые детали салона.
Компания Geely опубликовала некоторые характеристики своего флагманского кроссовера, который известен под обозначением KX11, но в продаже появится под именем Xingyue L. Кроме двухлитрового турбомотора от Volvo в двух вариантах форсировки, вседорожник получит систему полного привода и необычные водительские ассистенты.
В США за 200 000 долларов (15,2 миллиона рублей) продали седан BMW M5 в кузове Е39. Портал Road and Track узнал у продавшего автомобиль дилера Enthusiast Auto Group, почему цена оказалась столь высокой.
На ресурсе Reddit опубликовано фото засыпанного песком и пылью «Бэтмобиля»: автор утверждает, что сделано оно на территории одного из складов Дубая, при этом машина выглядит заброшенной. Издание Autoevolution считает, что «Бэтмобиль» может оказаться одной из копий машины, снимавшейся в «Тёмном рыцаре», причём легальной.
Этой весной 85-й день рождения отмечает одна из первых массовых легковушек СССР — ГАЗ-М1. Первые экземпляры модели собрали в марте 1936-го, а серийный выпуск стартовал в мае того же года. К юбилею легендарного советского автомобиля хочется вспомнить самые красивые и редкие версии «эмки», о которых вы, возможно, даже не слышали.
В сентябре в России начнёт действовать закон о так называемой «гаражной амнистии». Владельцы гаражей получат возможность оформить правоустанавливающие документы, чтобы пользоваться строениями на законных основаниях. Впрочем, это вовсе не значит, что все нынешние постройки обретут легальный статус.