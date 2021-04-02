Дешёвый кроссовер VW для России, видео с новым Kia Sportage и другие события дня

Этой весной 85-й день рождения отмечает одна из первых массовых легковушек СССР — ГАЗ-М1. Первые экземпляры модели собрали в марте 1936-го, а серийный выпуск стартовал в мае того же года. К юбилею легендарного советского автомобиля хочется вспомнить самые красивые и редкие версии «эмки», о которых вы, возможно, даже не слышали.