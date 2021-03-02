Первые проблемы из-за новых правил техосмотра, китайский автодом дешевле Лады и другие события дня

Многие спортсмены, и гонщики в том числе, не раз становились заложниками больших политических игр. Хотя, пожалуй, только единожды звезда автоспорта всемирного масштаба действительно оказался в заложниках у преступников. Кто и зачем похищал Хуана-Мануэля Фанхио и что было дальше...