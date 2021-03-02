На старую Honda Insight поставили моторчик от газонокосилки — и она поехала

Первые проблемы из-за новых правил техосмотра, китайский автодом дешевле Лады и другие события дня

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Редакция Авто.ру

Какие проблемы возникли у автомобилистов из-за новых правил техосмотра, новый доступный кроссовер от Hyundai, который будет продаваться в Европе, 202 500-сильный ракетомобиль для рекорда скорости и другие события вторника, 2 марта 2021 года. 

В первый день работы системы техосмотра по новым правилам операторы столкнулись с множеством технических проблем. Им удалось оформить лишь около 1% диагностических карт от обычного ежедневного числа.

Компания Hyundai представила новый вседорожник для Европы под названием Bayon — названа модель в честь одного из городов Франции. Субкомпактный кроссовер станет самым доступным предложением марки в этом сегменте, но при этом получит целый ряд онлайн-сервисов и водительских ассистентов, а также гибридный привод.

Впервые опубликованы изображения ракетомобиля под названием Aussie Invader 5R: его строят в Австралии для попытки побить рекорд максимальной скорости при передвижении по земле. Создатели постараются разогнать ракетомобиль до 1609 км/ч.

Дилерский центр Gullwing Motor Cars выставил на продажу на eBay редкий Maserati 3500 GT выпуска 1963 года. Автомобиль с 1978 года стоял в сарае и продаётся «как есть» — то есть в плачевном состоянии. При этом оценили раритет в 225 тысяч долларов (16,6 миллиона рублей).

Издание Electrek обнаружило в интернет-магазине Alibaba необычный образец дома на колёсах: небольшой кемпер построен на платформе «тук-тука» и оснащён электроприводом. Оценено трёхколёсное мобильное жилище в 358 тысяч рублей.

Многие спортсмены, и гонщики в том числе, не раз становились заложниками больших политических игр. Хотя, пожалуй, только единожды звезда автоспорта всемирного масштаба действительно оказался в заложниках у преступников. Кто и зачем похищал Хуана-Мануэля Фанхио и что было дальше...

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