Две «спортивные» Тойоты для России, мощнейший Cadillac и другие события дня

От 11 с половиной дней до 25 с небольшим часов — такова эволюция рекорда неофициальных трансконтинентальных состязаний в США, известных также как гонка Cannonball Run («Пушечное ядро»). Её история началась в 1914 году и продолжается до сих пор. И все эти годы она остаётся опасным и не слишком законным мероприятием.