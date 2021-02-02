Две «спортивные» Тойоты для России, мощнейший Cadillac и другие события дня
Редакция Авто.ру
Сколько стоят новые «спортивные» Toyota Corolla и C-HR в России, Cadillac, который круче самого мощного в истории BMW M5, продажа списанного из армии Хаммера и другие события вторника, 2 февраля 2021 года.
На официальном сайте компании Toyota опубликована стоимость новых версий GR Sport, которыми обзавелись седан Corolla и компактный кроссовер
Компания Cadillac официально представила сразу два спортседана — CT5-V и CT4-V в версии Blackwing. Четырёхдверки получили переработанные шасси, механическую коробку передач в базовой комплектации и новые наддувные моторы, которые делают их заметно мощнее конкурентов, но при этом остались заднеприводными.
На портале Cars and Bids выставили на продажу армейский Хаммер-пикап 1991 года выпуска. С 2014 года он находится в частных руках и — что ценно — имеет допуск на дороги общего пользования. За день до окончания торгов за машину предлагают максимум 11 000 долларов (меньше 840 000 рублей).
На аукционе Lloyds завершены торги по продаже одного из четырёх суперпикапов Holden GTSR W1 Maloo. Автомобиль ушёл с молотка за 804 тысячи долларов США. Но вскоре его владельцем можно будет стать менее чем за 2 тысячи рублей.
Под названием Hunkt Canticie в Поднебесной сделали внедорожник, очень похожий на Range Rover. Фотографии машины опубликованы в паблике Car News China в Facebook. На кузов модели нанесены эмблемы и шильдики Range Rover — это тюнинг отдельного владельца. Цена всего комплекта, как пишет Car News China, — около 20 долларов (1500 рублей).
От 11 с половиной дней до 25 с небольшим часов — такова эволюция рекорда неофициальных трансконтинентальных состязаний в США, известных также как гонка Cannonball Run («Пушечное ядро»). Её история началась в 1914 году и продолжается до сих пор. И все эти годы она остаётся опасным и не слишком законным мероприятием.