Новый Крузак, доступный Peugeot для России и другие события дня
Редакция Авто.ру
Когда выйдет новый Toyota Land Cruiser, российские цены на самый доступный кроссовер от Peugeot, первые фотографии нового ГАЗ «Соболь» и другие события вторника, 1 декабря 2020 года.
Названы новые сроки появления внедорожника Toyota Land Cruiser нового поколения. По информации издания BestCar, это произойдёт уже в апреле 2021 года. Модель получит радикально изменённую моторную гамму без V8, но сохранит нынешнюю платформу.
В России открылся приём заказов на субкомпактный кроссовер Peugeot 2008 нового поколения. Самый доступный вседорожник французской марки предложат в трёх комплектациях, с двумя двигателями и двумя коробками передач, но в сумме это даст всего четыре возможных комбинации.
В Инстаграм-аккаунте a.kebukhov опубликованы первые фотографии фургона ГАЗ «Соболь» NN следующего поколения, который будет построен на укороченном рамном шасси будущей ГАЗели NN.
Компания Volkswagen рассказала об оснащении, которое получит на российском рынке кроссовер Tiguan в его обновлённой версии. У вседорожника будут четыре варианта комплектаций, включая псевдоспортивную R-Line, и расширенный набор опций. Цены на кроссовер и дата начала продаж пока не названы.
Силовой агрегат для автомобиля Руссо-Балт С-24-30НР, воссозданием которого уже несколько лет занимаются местные коллекционеры, взялось изготовить КБ «Спектр». Первые прототипы мотора построят по современным технологиям, а окончательный образец — методами, которые применялись больше ста лет назад.
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