Новый Крузак, доступный Peugeot для России и другие события дня

Компания Volkswagen рассказала об оснащении, которое получит на российском рынке кроссовер Tiguan в его обновлённой версии. У вседорожника будут четыре варианта комплектаций, включая псевдоспортивную R-Line, и расширенный набор опций. Цены на кроссовер и дата начала продаж пока не названы.