Самые мощные кроссоверы планеты выставили в дрэге. Видео

Подешевевшая Skoda для России, видео электрокара «Кама» и другие новости дня

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Редакция Авто.ру

Снижение цен на кроссовер Skoda Karoq и конкурента Toyota Land Cruiser Prado в России, сколько тратят владельцы на содержание Гелика в год, фото интерьера возможного преемника «Оки» и другие события четверга, 1 октября 2020 года.

Российский офис Skoda объявил о начале приёма заказов на кроссовер Karoq с новым базовым двигателем — 110-сильным 1,6-литровым атмосферником. В итоге стартовая цена вседорожника снизилась на 94 тысячи рублей.

Внедорожник Haval H9, которого называют конкурентом Toyota Land Cruiser Prado, обзавёлся новой базовой комплектацией — Comfort. В итоге стартовая цена модели снизилась сразу на 200 тысяч рублей.

Ежемесячные расходы на содержание Mercedes-AMG G 63 оказались в 30 раз выше, чем на Lada Granta. По этому показателю G 63 обгоняет даже роскошный Mercedes-Maybach S-класса — такие данные получили аналитики Яндекса, изучив стоимость владения для 116 моделей разных классов.

Со сменой модельного года кроссовер Qashqai получил более продвинутую мульти­медийную систему, дистанци­онный запуск двигателя, новые варианты отделки. Доступны они только в средних и старших комплектациях, но цену подняли даже на базовый вариант.

Изображение салона электромобиля «Кама» мелькнуло в видео­ролике, опублико­ванном компанией КамАЗ. На видео продемон­стрирована работа над созданием полно­размерного макета ситикара, но эскизы интерьера тоже показали.

Мы продолжаем проверять гипотезу о том, что вот-вот китайские авто­про­из­водители всему научатся и порвут рынок. Может быть, семь следующих моделей, которые должны появиться в России до конца года, смогут сделать это?

Какие именно шины нужны вам? Универсального рецепта на все случаи жизни нет, поэтому, чтобы выбрать подходящие, придётся узнать ответы на несколько важных вопросов...

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