Подешевевшая Skoda для России, видео электрокара «Кама» и другие новости дня
Редакция Авто.ру
Снижение цен на кроссовер Skoda Karoq и конкурента Toyota Land Cruiser Prado в России, сколько тратят владельцы на содержание Гелика в год, фото интерьера возможного преемника «Оки» и другие события четверга, 1 октября 2020 года.
Российский офис Skoda объявил о начале приёма заказов на кроссовер Karoq с новым базовым двигателем — 110-сильным 1,6-литровым атмосферником. В итоге стартовая цена вседорожника снизилась на 94 тысячи рублей.
Внедорожник Haval H9, которого называют конкурентом Toyota Land Cruiser Prado, обзавёлся новой базовой комплектацией — Comfort. В итоге стартовая цена модели снизилась сразу на 200 тысяч рублей.
Ежемесячные расходы на содержание Mercedes-AMG G 63 оказались в 30 раз выше, чем на Lada Granta. По этому показателю G 63 обгоняет даже роскошный Mercedes-Maybach
Со сменой модельного года кроссовер Qashqai получил более продвинутую мультимедийную систему, дистанционный запуск двигателя, новые варианты отделки. Доступны они только в средних и старших комплектациях, но цену подняли даже на базовый вариант.
Изображение салона электромобиля «Кама» мелькнуло в видеоролике, опубликованном компанией КамАЗ. На видео продемонстрирована работа над созданием полноразмерного макета ситикара, но эскизы интерьера тоже показали.
Мы продолжаем проверять гипотезу о том, что вот-вот китайские автопроизводители всему научатся и порвут рынок. Может быть, семь следующих моделей, которые должны появиться в России до конца года, смогут сделать это?
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