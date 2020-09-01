Краш-тест фургона из ДТП с Ефремовым, обновлённый LC Prado и другие новости дня
Редакция Авто.ру
Что показал краш-тест фургона, попавшего в ДТП с Джипом актёра Ефремова, как обновили LC Prado, новый роскошный Rolls-Royce, Porsche по цене ноутбука и другие события вторника, 1 сентября 2020 года.
Издание «Авторевю» провело краш-тест фургона ВИС-2349 по российской системе ARCAP. Поводом для теста стала авария с участием такого же автомобиля и внедорожника Jeep Grand Cherokee, принадлежащего актёру Михаилу Ефремову.
Land Cruiser Prado пережил очередное обновление, которое принесло ему современный дизельный двигатель. Модель также оснастили усовершенствованной мультимедийной системой и ещё одним опциональным пакетом.
Rolls-Royce полностью рассекретила модель Ghost нового поколения. Несмотря на схожесть с предшественником, нынешний Ghost не унаследовал у него практически ни одной детали.
Кроссовер Peugeot 3008 пережил плановый рестайлинг. Обладателю титула «Европейский автомобиль 2017» переосмыслили внешность и «оцифровали» интерьер, расширили гамму гибридных установок и добавили новых опций.
Продавец из американского Миннеаполиса выложил объявление о продаже родстера Porsche 914 в полной комплектности. За спорткар 1972 года выпуска он просит всего 2900 долларов (213 тысяч рублей).
Совсем скоро мы увидим Mercedes-Benz S-Class нового поколения (W223). И очень ждём от него очередного прорыва в индустрии. Наверняка будет что-нибудь такое, о чём мы даже не подозреваем...