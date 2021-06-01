Донор будущей «Нивы», чудовищный тюнинг и мощный Sorento. Главное за день

Почитать перед сном

Мы не можем гарантировать, что после просмотра этой подборки вам не будут сниться кошмары, но вы точно узнаете, как ни в коем случае не надо дорабатывать автомобили. Собрали несколько примеров самого чудовищного и пугающего тюнинга, который только можно себе представить. Настоятельно рекомендуем смотреть на них хотя бы через дуршлаг...

Казалось бы: ну что трудного в том, чтобы оттащить куда-то сломавшийся автомобиль на тросе. А между тем — это одна из самых сложных и опасных операций, которые можно осуществлять на гражданской машине. Рассказываем, как сделать так, чтобы всё прошло гладко и без печальных последствий.