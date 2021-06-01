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Донор будущей «Нивы», чудовищный тюнинг и мощный Sorento. Главное за день

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Редакция Авто.ру

Добрый вечер! «Маленькая пятница» уже на носу, и, чтобы скрасить вам томительные часы в её ожидании, мы собрали самые интересные события из мира автомобилей за последние 24 часа. Первые рендеры серийного Бигстера и российский Kia Sorento с мощным мотором, чудовищный суперкар из Хорватии и ещё более чудовищный тюнинг со всего света. А ещё — дата премьеры Land Cruiser 300 и многое другое.

Российская новинка дня: Kia Sorento с мотором V6

До России добрался Kia Sorento последнего поколения с мощным мотором — 3,5-литровым бензиновым V6, который аккуратно причесали под российскую систему налогообложения. И цены тоже есть.

Каким будет донор «Нивы» нового поколения

Уже известно, что в линейке Dacia скоро появится кроссовер покрупнее Дастера — его назовут Bigster. На нашем рынке эта марка официально не представлена, но грядущая модель ляжет в основу сразу для двух новых Лад: большого вседорожника и «Нивы» нового поколения. Мы представили, как будет выглядеть серийный Бигстер.

Немного важных новостей

Почитать перед сном

Мы не можем гарантировать, что после просмотра этой подборки вам не будут сниться кошмары, но вы точно узнаете, как ни в коем случае не надо дорабатывать автомобили. Собрали несколько примеров самого чудовищного и пугающего тюнинга, который только можно себе представить. Настоятельно рекомендуем смотреть на них хотя бы через дуршлаг...


Казалось бы: ну что трудного в том, чтобы оттащить куда-то сломавшийся автомобиль на тросе. А между тем — это одна из самых сложных и опасных операций, которые можно осуществлять на гражданской машине. Рассказываем, как сделать так, чтобы всё прошло гладко и без печальных последствий.

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