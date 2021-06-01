Донор будущей «Нивы», чудовищный тюнинг и мощный Sorento. Главное за день
Редакция Авто.ру
Добрый вечер! «Маленькая пятница» уже на носу, и, чтобы скрасить вам томительные часы в её ожидании, мы собрали самые интересные события из мира автомобилей за последние 24 часа. Первые рендеры серийного Бигстера и российский Kia Sorento с мощным мотором, чудовищный суперкар из Хорватии и ещё более чудовищный тюнинг со всего света. А ещё — дата премьеры Land Cruiser 300 и многое другое.
Российская новинка дня: Kia Sorento с мотором V6
До России добрался Kia Sorento последнего поколения с мощным мотором — 3,5-литровым бензиновым V6, который аккуратно причесали под российскую систему налогообложения. И цены тоже есть.
Каким будет донор «Нивы» нового поколения
Уже известно, что в линейке Dacia скоро появится кроссовер покрупнее Дастера — его назовут Bigster. На нашем рынке эта марка официально не представлена, но грядущая модель ляжет в основу сразу для двух новых Лад: большого вседорожника и «Нивы» нового поколения. Мы представили, как будет выглядеть серийный Бигстер.
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