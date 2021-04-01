Очень редкий Rolls-Royce за 92 миллиона, крутой пикап от Hyundai и другие события дня
Редакция Авто.ру
Как выглядит очень редкий Rolls-Royce, который продают за 92 миллиона рублей, официальные изображения пикапа от Hyundai, гараж суперкаров, конфискованных у создателей читов для видеоигр, и другие события четверга, 1 апреля 2021 года.
Официальный дилер марки Rolls-Royce выставил на продажу на Авто.ру кабриолет Phantom Drophead Coupe лимитированной серии Zenith. За автомобиль 2016 года без пробега просят 92 миллиона рублей. Для сравнения, за эту сумму можно купить два новых лимузина Phantom следующего поколения или три седана Rolls-Royce Ghost.
Компания Hyundai представила серию эскизов, достаточно подробно показывающих внешность пикапа Santa Cruz. А портал Autoblog одновременно опубликовал шпионские снимки салона. Дата премьеры новинки пока не объявлена.
Китайская полиция объявила о закрытии крупнейшей в мире организации, продававшей читы для онлайн-игр. На программах, позволяющих обходить правила, сообщество под названием Chicken Drumstick заработало по разным оценкам до 764 миллионов долларов. Среди арестованного имущества членов организации — несколько очень дорогих суперкаров.
Американец Боб Грин, владелец компании Old Crow Speed Shop и большой энтузиаст раритетных мотоциклов, опубликовал в Facebook рассказ о том, что он сам назвал «находкой века». Ему удалось случайно обнаружить простоявший взаперти 35 лет Porsche 550 Spyder — одну из самых редких моделей компании. Он может стоить несколько миллионов долларов.
Марка Zeekr, созданная концерном Geely для продвижения премиальных электромобилей, представила первую серийную модель Zeekr 001, передаёт портал Gasgoo. Ею оказалась конвейерная версия прототипа Zero, показанного брендом Lynk&Co ещё осенью прошлого года. Официальная премьера новинки и полноценный запуск бренда намечены на 15 апреля.
В России с 1 апреля изменилась процедура проведения практического экзамена для кандидатов на получение водительского удостоверения. Вместо двух отдельных этапов в виде «площадки» и «города» будет только один — сразу в реальных дорожных условиях. Разбираемся, станет ли экзамен от этого труднее...