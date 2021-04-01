Очень редкий Rolls-Royce за 92 миллиона, крутой пикап от Hyundai и другие события дня

Американец Боб Грин, владелец компании Old Crow Speed Shop и большой энтузиаст раритетных мотоциклов, опубликовал в Facebook рассказ о том, что он сам назвал «находкой века». Ему удалось случайно обнаружить простоявший взаперти 35 лет Porsche 550 Spyder — одну из самых редких моделей компании. Он может стоить несколько миллионов долларов.