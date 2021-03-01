Новый дорожный знак, Kia с изогнутым экраном, мощнейший Гелик и другие события дня

1 марта в России обновили список моделей, на которые распространяется «налог на роскошь». И если прежде этот список состоял из премиальных и люксовых автомобилей, то из-за роста цен в нём всё чаще оказываются машины массовых брендов, которые никогда роскошными не считались. Рассказываем, что происходит.