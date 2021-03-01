Новый дорожный знак, Kia с изогнутым экраном, мощнейший Гелик и другие события дня
Редакция Авто.ру
Введение нового дорожного знака, продажа самого мощного Гелика в России, первые фото интерьера большого седана Kia с изогнутым экраном и другие события понедельника, 1 марта 2021 года.
С 1 марта вступает в силу постановление правительства, которым вводится в эксплуатацию новый дорожный знак. Он получил обозначение 6.22, именуется «Фотовидеофиксация» и должен заменить собой прежнюю информационную табличку.
На Авто.ру за 11,3 миллиона рублей выставили на продажу очень редкий Гелендваген – Brabus B 800 на базе заводской версии AMG G 65. Это мощнейший Гелендваген, который можно купить в России сегодня.
Ныне действующие диагностические карты продлены постановлением правительства, которое подписал премьер Михаил Мишустин, сразу на полгода. Как сообщает «КоммерсантЪ», перспектива столкнуться с новыми правилами техосмотра отодвинута примерно для 14 миллионов российских автовладельцев.
В инстаграм-аккаунте cars_secrets появились изображения салона новейшего седана Kia: его назовут K8, а в модельной линейке марки он займёт место нынешней Cadenza. Седан получит необычный и, судя по фото, огромный мультимедийный экран и оригинальное решение разделительного тоннеля.
Археологический парк итальянского города Помпеи, погибшего в результате извержения Везувия в 79 году нашей эры, объявил об уникальной находке — церемониальной колеснице, которую обнаружили в почти нетронутом состоянии. Колесницу называют «предком современных лимузинов».
С 1 марта в России вступили в силу новые правила прохождения техосмотра, однако несколько дней назад премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что нововведения переносятся на 1 октября. Разбираемся, что происходит и к чему нужно готовиться водителям.
1 марта в России обновили список моделей, на которые распространяется «налог на роскошь». И если прежде этот список состоял из премиальных и люксовых автомобилей, то из-за роста цен в нём всё чаще оказываются машины массовых брендов, которые никогда роскошными не считались. Рассказываем, что происходит.
Сегодня в автомобильном мире осталось совсем мало премиальных брендов, у которых до сих пор нет компактного кроссовера. Свеженький Cadillac XT4 своим появлением решительно вычеркнул американскую марку из этого списка. Правда, по меркам класса, новый «Кэдди» вышел акселератом. Разбираемся, поможет ли ему это выделиться на фоне конкурентов?