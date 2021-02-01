Какого мотора лишился Дастер, кадры мойки автомобиля в минус 40 и другие события дня

Вопреки мировой практике Niva Travel дебютировала внезапно, без предисловий, предпоказов и предсказаний. С тех пор прошёл всего месяц, и вот такие новые «Нивы», на которых мы только что поездили, неизменно вызывают вопросы у окружающих. Даже в Тольятти, в окрестностях которого проходил этот тест. Отвечаем на 7 самых важных.