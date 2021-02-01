Какого мотора лишился Дастер, кадры мойки автомобиля в минус 40 и другие события дня
Редакция Авто.ру
Дастер без популярного мотора для России, новые правила тюнинга автомобилей, как обновили Toyota Camry для Японии и другие события понедельника, 1 февраля 2021 года.
Исключать дизельный двигатель из моторной гаммы российского кроссовера Renault Duster при смене поколений не планируется. Однако одного из нынешних силовых агрегатов кроссовер всё же лишится.
С 1 февраля в России вступили в силу новые правила внесения изменений в конструкцию транспортных средств. В обновлённом документе появились новые причины отказать в выдаче разрешения на изменения.
Компания Mitsubishi объявила цены на обновлённый кроссовер Eclipse Cross для России. Он появится в продаже в апреле и будет стоить на 199 000 рублей дороже дорестайлинговой версии.
Вслед за американской модификацией модели и версией для рынка Европы обновилась и Toyota Camry, продающаяся в Японии. Переработали модель по схожей схеме — освежив внешность, осовременив медиасистему и расширив набор систем безопасности.
Авторы YouTube-канала «Гараж 54» решили проверить, как перенесёт автомобиль мойку кузова при температуре минус 38 градусов Цельсия. В итоге задействованный в процессе Hummer H2 превратился в розовое облако замёрзшей пены.
Вопреки мировой практике Niva Travel дебютировала внезапно, без предисловий, предпоказов и предсказаний. С тех пор прошёл всего месяц, и вот такие новые «Нивы», на которых мы только что поездили, неизменно вызывают вопросы у окружающих. Даже в Тольятти, в окрестностях которого проходил этот тест. Отвечаем на 7 самых важных.