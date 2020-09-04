Смелый дизайн новой «Буханки», самый дорогой Porsche на Авто.ру и другие новости дня
Редакция Авто.ру
Новая «Буханка», придуманная российским дизайнером, за сколько продают самый дорогой Porsche на Авто.ру, падение цены на купе Infiniti в России, первый в истории серийный гибрид Jeep Wrangler и другие события пятницы, 4 сентября 2020 года.
Ульяновский автозавод опубликовал в соцсетях неофициальный эскиз внешности гипотетического нового поколения «Буханки» за авторством дизайнера Андрея Давыдова. Мнения фанатов автомобиля разделились.
В комплектацию 8870-сильного гиперкара Porsche входят эксклюзивная кожаная отделка, керамические композитные тормозные колодки и многое другое. Машина 2015 года выпуска проехала всего 5169 километров.
Российское представительство Infiniti объявило о старте продаж купе Q60 с новым 2,0-литровым турбированным двигателем. В результате цена автомобиля уменьшилась сразу на 900 тысяч рублей.
Прототип внедорожника Wrangler с гибридной силовой установкой компания Jeep анонсировала ещё зимой, а вместе с концептуальным Grand Wagoneer представила и его серийную версию. На электротяге гибрид сможет проехать всего 40 километров.
Создатели фильма «Не время умирать» с Дэниэлом Крейгом в роли британского спецагента 007 опубликовали второй трейлер к фильму. В России премьера фильма состоится 19 ноября.
Жизнь «старой Волги» продолжается. И статус самого очевидного и популярного отечественного олдтаймера — это тоже про неё. Вспомним некоторые подробности и малоизвестные детали, связанные с «двадцать первой».
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