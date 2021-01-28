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Первый трейлер нового сериала на HBO об одной из крупнейших автомобильных афер

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Дмитрий Елизаров

Телеканал HBO опубликовал трейлер документального сериала под названием Lady and the Dale. В четырёх сериях будет рассказана история проекта The Dale и его промоутера Элизабет Кармайкл, которая хотела стать круче Ford и Chevrolet — но в итоге оказалась в тюрьме.

  • Элизабет Кармайкл встретила Дейла Клиффа в 1973 году. Он тогда работал над проектом собственного маленького и экономичного автомобиля, который мог бы помочь американцам в эпоху топливного кризиса. Трёхколёсный The Dale планировалось оснастить 850-кубовым мотором с отдачей около 40 л.с. от мотоциклов BMW, который тем не менее обеспечил бы машине весом около 450 килограммов возможность разгоняться до 130 километров в час. Расходовать The Dale должен был всего 3 литра топлива на 100 километров.

  • Кармайкл выкупила у Клиффа проект и занялась его «раскруткой» ради привлечения инвестиций. Элизабет создала компанию Twentieth Century Motor Car, от лица которой уверяла потенциальных вкладчиков, что уже получила миллионы долларов и арендовала площади под сборочные предприятия, а достоинства машинки позволят ей расходиться тиражом по четверти миллиона экземпляров в год.

  • В итоге Кармайкл просто скрылась с собранными деньгами. Дейл Клифф, создатель The Dale, позже рассказывал, что Элизабет обещала ему гонорар в три миллиона долларов после начала массовой сборки машины, но на деле он получил лишь 1001 доллар. Саму же предприимчивую американку, как оказалось, разыскивали ещё с 1961 года по поводу обвинений в мошенничестве и подделке денег. Арестовали её только в 1989 году и приговорили к 10 годам тюрьмы.

  • За всю историю компании Twentieth Century Motor Car было собрано только три опытных образца The Dale, и лишь один из них мог передвигаться самостоятельно благодаря моторчику от газонокосилки. Издание Autoblog отмечает, что единственный сохранившийся прототип — свидетельство этой истории — хранится сейчас в знаменитом автомобильном музее Петерсена.

  • Документальный сериал Lady and the Dale дебютирует на HBO в воскресенье, 31 января.

    В ноябре прошлого года было объявлено о распродаже автомобильной коллекции более современного мошенника — бизнесмена Наджиба Кана, которого обвинили в незаконных банковских операциях. На аукционе ушли с молотка 240 автомобилей из 281, которыми владел Кан.

Как считаете, состоялся бы Dale при другом раскладе?

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