Посмотрите, как турботрактор с колёсами от ракетовоза плавает в болоте

Слежка за водителями, лучший автомобиль года и другие новости дня

Новости

Редакция Авто.ру

Слежка за водителями с помощью GPS-трекеров, список номинантов на звание «Всемирный автомобиль года», цены на последние Лады в Германии, российский циклолёт для десанта и другие события пятницы, 28 августа 2020 года.

Страховые компании хотят учитывать манеру вождения водителей при расчёте стоимости полиса ОСАГО. Отслеживать стиль вождения планируется с помощью GPS-трекеров.

На победу в абсолютной номинации в конкурсе «Всемирный автомобиль года» претендуют 24 модели, половина из которых представлена на российском рынке. Кроме того, жюри предстоит назвать лучший автомобиль в категориях.

В Сети появился ролик, демонстрирующий нынешние цены Lada 4x4 у немецкого дилера. Автоцентр в коммуне Паншвиц-Кукау распродаёт машины, ещё оставшиеся на складе после прекращения поставок с АвтоВАЗа в марте.

Американский Страховой институт дорожной безопасности опубликовал отчёт об испытаниях кроссовера Kia Seltos. При неплохих в целом результатах высшей оценки Селтос не удостоился: помешала головная оптика.

На форуме «Армия-2020» представлен прототип циклолёта для десанта. Опытный образец летающего транспорта пока весит всего 60 килограммов. Уже через три года на его базе построят полноценный транспорт для человека.

В августе сильнее всего выросли цены на автомобили не очень популярных в России производителей — FAW, Honda и Opel. А премиальный Mini стал чуть дешевле.

Сегодня мы расскажем об автомобилях, превращённых в покорителей сугробов и ледников. Тем более, что есть отличный повод сделать это: с него и начнём.

Голосуйте за лучшую новость этой пятницы!

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение