Слежка за водителями, лучший автомобиль года и другие новости дня
Редакция Авто.ру
Слежка за водителями с помощью GPS-трекеров, список номинантов на звание «Всемирный автомобиль года», цены на последние Лады в Германии, российский циклолёт для десанта и другие события пятницы, 28 августа 2020 года.
Страховые компании хотят учитывать манеру вождения водителей при расчёте стоимости полиса ОСАГО. Отслеживать стиль вождения планируется с помощью GPS-трекеров.
На победу в абсолютной номинации в конкурсе «Всемирный автомобиль года» претендуют 24 модели, половина из которых представлена на российском рынке. Кроме того, жюри предстоит назвать лучший автомобиль в категориях.
В Сети появился ролик, демонстрирующий нынешние цены Lada 4x4 у немецкого дилера. Автоцентр в коммуне Паншвиц-Кукау распродаёт машины, ещё оставшиеся на складе после прекращения поставок с АвтоВАЗа в марте.
Американский Страховой институт дорожной безопасности опубликовал отчёт об испытаниях кроссовера Kia Seltos. При неплохих в целом результатах высшей оценки Селтос не удостоился: помешала головная оптика.
На форуме «Армия-2020» представлен прототип циклолёта для десанта. Опытный образец летающего транспорта пока весит всего 60 килограммов. Уже через три года на его базе построят полноценный транспорт для человека.
В августе сильнее всего выросли цены на автомобили не очень популярных в России производителей — FAW, Honda и Opel. А премиальный Mini стал чуть дешевле.
Сегодня мы расскажем об автомобилях, превращённых в покорителей сугробов и ледников. Тем более, что есть отличный повод сделать это: с него и начнём.