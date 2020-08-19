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Заоблачная цена внедорожника Майбах, фото суперамфибии для российских военных и другие новости дня

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Редакция Авто.ру

Российские цены внедорожника Майбах и его опций, фото 1000-сильного гиперкара Mercedes-AMG One и «убийцы Теслы», армейская суперамфибия «Дрозд» и другие события среды, 19 августа 2020 года.

В конфигураторе Mercedes-Benz появился роскошный внедорожник Mercedes-Maybach GLS. Базовая цена новинки составляет 14 330 000 рублей. Самой дорогой опцией оказалась отделка интерьера особым видом кожи, самой доступной — пепельница.

Подразделение Mercedes-AMG опубликовало новые снимки и видеоролик с трековых испытаний гиперкара One. Он оснащён полным приводом и 1000-сильной гибридной установкой с 1,6-литровым мотором V6 от болида, который в 2017 году выиграл чемпионат Формулы-1.

Пользователь Твиттера поделился первыми снимками нового электрокроссовера от американской компании Lucid Motors. 1000-сильные SUV и седан Air участвовали в съёмке фотосета в  Калифорнии.

Глиссирующий полноприводный автомобиль-амфибия «Дрозд» представят на выставке «Армия-2020» в конце августа. Эта машина построена на универсальной модульной платформе и способна разгоняться до 100 км/ч на суше и до 70 км/ч на воде.

Мотоцикл Ducati 851, принадлежавший экс-ведущим шоу Top Gear Джеймсу Мэю и Ричарду Хаммонду, будет продан на аукционе Charterhouse. По прогнозам, за мотоцикл удастся выручить до 15 900 долларов.

Собрали для вас девять моделей суперкаров, созданных с оглядкой на былые, «аналоговые» времена. Только задний привод, только «механика», только атмосферные моторы. Только хардкор...

Если настоящие суперкары уже охладели к грызне за десятые в разгоне до сотни, то битва суперкроссоверов как раз в самом разгаре. Разбираемся, кто круче — BMW X5 M или Porsche Cayenne Turbo S e-Hybrid Coupe.

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