Заоблачная цена внедорожника Майбах, фото суперамфибии для российских военных и другие новости дня
Редакция Авто.ру
Российские цены внедорожника Майбах и его опций, фото 1000-сильного гиперкара Mercedes-AMG One и «убийцы Теслы», армейская суперамфибия «Дрозд» и другие события среды, 19 августа 2020 года.
В конфигураторе Mercedes-Benz появился роскошный внедорожник Mercedes-Maybach GLS. Базовая цена новинки составляет
Подразделение Mercedes-AMG опубликовало новые снимки и видеоролик с трековых испытаний гиперкара One. Он оснащён полным приводом и 1000-сильной гибридной установкой с 1,6-литровым мотором V6 от болида, который в 2017 году выиграл чемпионат Формулы-1.
Пользователь Твиттера поделился первыми снимками нового электрокроссовера от американской компании Lucid Motors. 1000-сильные SUV и седан Air участвовали в съёмке фотосета в Калифорнии.
Глиссирующий полноприводный автомобиль-амфибия «Дрозд» представят на выставке «Армия-2020» в конце августа. Эта машина построена на универсальной модульной платформе и способна разгоняться до
Мотоцикл Ducati 851, принадлежавший экс-ведущим шоу Top Gear Джеймсу Мэю и Ричарду Хаммонду, будет продан на аукционе Charterhouse. По прогнозам, за мотоцикл удастся выручить до 15 900 долларов.
Собрали для вас девять моделей суперкаров, созданных с оглядкой на былые, «аналоговые» времена. Только задний привод, только «механика», только атмосферные моторы. Только хардкор...
Если настоящие суперкары уже охладели к грызне за десятые в разгоне до сотни, то битва суперкроссоверов как раз в самом разгаре. Разбираемся, кто круче — BMW X5 M или Porsche Cayenne Turbo S