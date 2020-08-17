Первые фото нового Kia Rio для России, самый доступный бензин в стране и другие новости дня

Наверняка кто-то обнаружит в этой подборке по-настоящему крутой тюнинг-проект. Что до нас, то в этих «внедорожниках» мы видим отборную дичь. Что, Jimny для дрифта? G-Class, который не узнать? «Нива» высотой с собаку? Да, бывает и такое...