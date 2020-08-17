Компания Toyota придумала способ увеличить запас хода электрокаров до 1000 километров

Первые фото нового Kia Rio для России, самый доступный бензин в стране и другие новости дня

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Редакция Авто.ру

Первые фотографии нового седана Kia Rio для российского рынка, рейтинг регионов РФ с самым доступным бензином, стоимость содержания Теслы и другие события понедельника, 17 августа 2020 года

Российский офис марки Kia опубликовал первые официальные изображения рестайлинговой версии седана Rio. Дата рыночного дебюта новинки пока не названа.

РИА Новости провело исследование рынка бензина марки АИ-92 в России и выяснило, что доступнее всего топливо жителям Москвы и Санкт-Петербурга, а также Крайнего Севера — благодаря высоким зарплатам в этих регионах.

Седан Genesis G80 нового поколения прошёл российскую сертификацию: опубликованное на сайте Росстандарта ОТТС раскрыло сведения о моторной гамме модели для нашего рынка.

Бывший владелец Tesla Model S, Стив Сасман, подробно рассказал о тратах на электрокар в течение пяти лет эксплуатации. Его Тесла успела побывать машиной такси, буксиром, участником пробега по США и даже отелем. А её содержание обошлось в 10 000 долларов.

Немецкая компания Hollmann, специализирующаяся на торговле роскошными автомобилями, выставила на продажу редчайший болид Porsche 935. Ещё месяц назад этот суперкар пытались реализовать за 1 525 000 евро, но теперь его можно купить гораздо выгоднее.

Наверняка кто-то обнаружит в этой подборке по-настоящему крутой тюнинг-проект. Что до нас, то в этих «внедорожниках» мы видим отборную дичь. Что, Jimny для дрифта? G-Class, который не узнать? «Нива» высотой с собаку? Да, бывает и такое...

Разбираемся в достоинствах и недостатках 231-сильного седана из Японии. 

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