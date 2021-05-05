Крошечный кроссовер Daihatsu превратился в копию старших братьев из Европы и Японии
Дмитрий Елизаров
Японское ателье Damd анонсировало сразу несколько наборов для внешнего тюнинга кей-кара Daihatsu Taft, длина которого не превышает 3,4 метра. Тюнеры превращают кроссовер в подобие полноценных внедорожников наподобие Land Rover Defender или Toyota Land Cruiser — хотя бы снаружи.
Первый из представленных пакетов именуется Little D — его название открытым текстом намекает на источник вдохновения для дизайнеров. В комплект включены новая решётка радиатора, бампер и капот, на котором «британским» шрифтом нанесено название проекта. Кроме того, тюнеры предлагают тематические наклейки на борта и опциональный багажник на крышу с деревянной отделкой.
Со вторым пакетом Daihatsu Taft становится похож на внедорожники Toyota
1980-хгодов: собственно, набор так и называется — 80-x.Состав комплекта аналогичен первому, но с его применением облик кроссовера начинает вызывать ассоциации с легендарными Крузаками тех времён. Помимо внешней отделки, тюнеры готовы ещё и перешить интерьер кей-кара в ярких оттенках.
Угловатый кроссовер длиной 3395 миллиметров оснащается двигателем объёмом 660 кубических сантиметров, развивающим 64 л.с. в паре с вариатором. Привод — только передний.
Ранее комплект Little D ателье Damd представило и для другого компактного внедорожника — Suzuki Jimny. А «брутальный» облик Daihatsu Taft порой эксплуатирует и сам производитель. К примеру, в числе концептов, подготовленных фирмой для Токийского автосалона 2021 года, был проект Crossfield, в рамках которого кей-кар снабдили целым набором внедорожных аксессуаров.