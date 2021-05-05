Названа страна-лидер по использованию каршеринга, и это не Россия

Крошечный кроссовер Daihatsu превратился в копию старших братьев из Европы и Японии

Новости

Дмитрий Елизаров

Японское ателье Damd анонсировало сразу несколько наборов для внешнего тюнинга кей-кара Daihatsu Taft, длина которого не превышает 3,4 метра. Тюнеры превращают кроссовер в подобие полноценных внедорожников наподобие Land Rover Defender или Toyota Land Cruiser — хотя бы снаружи.

1/8

  • Первый из представленных пакетов именуется Little D — его название открытым текстом намекает на источник вдохно­вения для дизайнеров. В комплект включены новая решётка радиатора, бампер и капот, на котором «британским» шрифтом нанесено название проекта. Кроме того, тюнеры предлагают тематические наклейки на борта и опциональ­ный багажник на крышу с деревянной отделкой.

  • Со вторым пакетом Daihatsu Taft становится похож на внедорожники Toyota 1980-х годов: собственно, набор так и называется — 80-x. Состав комплекта аналогичен первому, но с его примене­нием облик кроссовера начинает вызывать ассоциации с легендар­ными Крузаками тех времён. Помимо внешней отделки, тюнеры готовы ещё и перешить интерьер кей-кара в ярких оттенках.

  • Угловатый кроссовер длиной 3395 милли­метров оснащается двигателем объёмом 660 кубических санти­метров, развивающим 64 л.с. в паре с вариатором. Привод — только передний.

  • Ранее комплект Little D ателье Damd представило и для другого компактного внедорожника — Suzuki Jimny. А «брутальный» облик Daihatsu Taft порой эксплуати­рует и сам произво­дитель. К примеру, в числе концептов, подготов­ленных фирмой для Токий­ского автосалона 2021 года, был проект Crossfield, в рамках которого кей-кар снабдили целым набором внедорожных аксессуаров.

Ну как, похоже получилось?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение