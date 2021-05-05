Крошечный кроссовер Daihatsu превратился в копию старших братьев из Европы и Японии

Первый из представленных пакетов именуется Little D — его название открытым текстом намекает на источник вдохно­вения для дизайнеров. В комплект включены новая решётка радиатора, бампер и капот, на котором «британским» шрифтом нанесено название проекта. Кроме того, тюнеры предлагают тематические наклейки на борта и опциональ­ный багажник на крышу с деревянной отделкой.

Со вторым пакетом Daihatsu Taft становится похож на внедорожники Toyota 1980-х годов: собственно, набор так и называется — 80-x. Состав комплекта аналогичен первому, но с его примене­нием облик кроссовера начинает вызывать ассоциации с легендар­ными Крузаками тех времён. Помимо внешней отделки, тюнеры готовы ещё и перешить интерьер кей-кара в ярких оттенках.

Угловатый кроссовер длиной 3395 милли­метров оснащается двигателем объёмом 660 кубических санти­метров, развивающим 64 л.с. в паре с вариатором. Привод — только передний.