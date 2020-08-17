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Ультракомпакт Daihatsu превратили в копию злого Nissan GT-R. Но быстрее он не стал

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Дмитрий Елизаров

Миниатюрная копия знаменитого японского суперкара Nissan GT-R построена дизайнерами ателье Liberty Walk на базе кей-кара Daihatsu Copen. На создание комплекта обвеса тюнеры потратили более двух лет: начало работ по строитель­ству копии было анонсировано ещё осенью 2017 года.

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  • Сходство с Nissan GT-R достигнуто за счёт использо­вания похожей решётки радиатора в сочетании с развитым передним бампером с внушитель­ными воздухо­заборниками. Бампер снабдили ещё и сплиттером. Штатную оптику Daihatsu Copen тюнеры менять не стали — она вполне вписы­вается в общий стиль проекта.

  • В задней части родстера появились скопиро­ванный у GT-R диффузор с четырьмя наконеч­никами выхлопной системы и массивное антикрыло. Наконец, родстер обзавёлся расшири­телями колёсных арок, в которых спрятаны альтер­нативные колёсные диски с экстремальным развалом, накладками на пороги и комплектом шильдиков в стиле суперкара Nissan. 

  • Единственное изменение в интерьере — это оплётка руля с символикой ателье.

  • Daihatsu Copen относится к классу кей-каров, которые в силу габаритов и энерго­вооружённости пользуются в Японии рядом льгот. Поэтому мотор родстера остался прежним: при объёме, сопо­ставимом с двумя банками газировки (660 кубических сантиметров), он развивает 64 л.с. и 92 Нм крутящего момента.

Как вам такая стилизация под GT-R?

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