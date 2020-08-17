Ультракомпакт Daihatsu превратили в копию злого Nissan GT-R. Но быстрее он не стал

Сходство с Nissan GT-R достигнуто за счёт использо­вания похожей решётки радиатора в сочетании с развитым передним бампером с внушитель­ными воздухо­заборниками. Бампер снабдили ещё и сплиттером. Штатную оптику Daihatsu Copen тюнеры менять не стали — она вполне вписы­вается в общий стиль проекта.

В задней части родстера появились скопиро­ванный у GT-R диффузор с четырьмя наконеч­никами выхлопной системы и массивное антикрыло. Наконец, родстер обзавёлся расшири­телями колёсных арок, в которых спрятаны альтер­нативные колёсные диски с экстремальным развалом, накладками на пороги и комплектом шильдиков в стиле суперкара Nissan.

Единственное изменение в интерьере — это оплётка руля с символикой ателье.