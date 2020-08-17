Ультракомпакт Daihatsu превратили в копию злого Nissan GT-R. Но быстрее он не стал
Дмитрий Елизаров
Миниатюрная копия знаменитого японского суперкара Nissan
Сходство с Nissan GT-R достигнуто за счёт использования похожей решётки радиатора в сочетании с развитым передним бампером с внушительными воздухозаборниками. Бампер снабдили ещё и сплиттером. Штатную оптику Daihatsu Copen тюнеры менять не стали — она вполне вписывается в общий стиль проекта.
В задней части родстера появились скопированный у
GT-Rдиффузор с четырьмя наконечниками выхлопной системы и массивное антикрыло. Наконец, родстер обзавёлся расширителями колёсных арок, в которых спрятаны альтернативные колёсные диски с экстремальным развалом, накладками на пороги и комплектом шильдиков в стиле суперкара Nissan.
Единственное изменение в интерьере — это оплётка руля с символикой ателье.
Daihatsu Copen относится к классу кей-каров, которые в силу габаритов и энерговооружённости пользуются в Японии рядом льгот. Поэтому мотор родстера остался прежним: при объёме, сопоставимом с двумя банками газировки (660 кубических сантиметров), он развивает 64 л.с. и 92 Нм крутящего момента.