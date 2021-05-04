Посмотрите на, возможно, самый маленький пожарный автомобиль Сан-Франциско
Дмитрий Елизаров
Владелец крошечной пожарной машины марки Daihatsu, житель Сан-Франциско Тодд Лапин привёз кей-кар в США в разгар пандемии в июле прошлого года. С тех пор автомобиль стал своего рода достопримечательностью города, и, как пишет San Francisco Cronicle, каждая поездка оборачивается для его владельца настоящим приключением.
По словам самого Лапина, он хотел привезти из Японии что-то совершенно необычное, ранее невиданное в Калифорнии, и выбор пал именно на пожарный автомобиль. Около трёх десятков лет этот Daihatsu Hijet служил в добровольной пожарной охране одного из маленьких японских городков в префектуре Нагано и практически не использовался: на момент прибытия в США пробег автомобильчика не превышал 6,5 тысяч километров. Однако Тодду всё же пришлось восстанавливать кое-какие компоненты.
Сейчас машина по имени Kiri длиной 3,3 метра с 660-кубовым моторчиком, несмотря на возраст и размеры, представляет собой полноценное средство борьбы с огнём. Как заявил Лапин, он действительно учитывает возможную необходимость тушения пожаров, так как живёт в районе, где периодически случаются возгорания. Автомобиль в силу размеров лишён резервуара для воды, но оборудован насосом — это позволит ему в случае надобности использовать воду из сторонних источников.
Пока же Daihatsu служит в основном для развлечения, так как, по словам его владельца, неизменно вызывает своим появлением исключительно положительные эмоции. Тодд Лапин периодически заезжает на своей машине на полноценные пожарные станции, где фотографирует её вместе с полноразмерными «боевыми» грузовиками. Однако желающих сняться с Kiri всегда находится множество, где бы Тодд ни припарковался.
Примечательно, что Kiri оборудована помимо прочего системой громкой связи, которую Лапин тоже использует для развлечения. Однажды он курсировал по Сан-Франциско, транслируя через неё голосовые объявления о том, что в районе замечен Годзилла, а на Рождество воспроизводил праздничные мелодии.
Это не единственный пожарный кей-кар на территории США: в декабре прошлого года машину аналогичной конструкции, но марки Honda, продали на онлайн-аукционе.