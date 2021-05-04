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Посмотрите на, возможно, самый маленький пожарный автомобиль Сан-Франциско

Новости

Дмитрий Елизаров

Владелец крошечной пожарной машины марки Daihatsu, житель Сан-Франциско Тодд Лапин привёз кей-кар в США в разгар пандемии в июле прошлого года. С тех пор автомобиль стал своего рода досто­приме­чатель­ностью города, и, как пишет San Francisco Cronicle, каждая поездка оборачи­вается для его владельца настоящим приключением.

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  • По словам самого Лапина, он хотел привезти из Японии что-то совер­шенно необычное, ранее невиданное в Калифорнии, и выбор пал именно на пожарный авто­мобиль. Около трёх десятков лет этот Daihatsu Hijet служил в добровольной пожарной охране одного из маленьких японских городков в префектуре Нагано и практически не использовался: на момент прибытия в США пробег автомо­бильчика не превышал 6,5 тысяч километров. Однако Тодду всё же пришлось восстанав­ливать кое-какие компоненты.

  • Сейчас машина по имени Kiri длиной 3,3 метра с 660-кубовым моторчиком, несмотря на возраст и размеры, пред­ставляет собой полноценное средство борьбы с огнём. Как заявил Лапин, он действи­тельно учитывает возможную необходи­мость тушения пожаров, так как живёт в районе, где периодически случаются возгорания. Авто­мобиль в силу размеров лишён резер­вуара для воды, но оборудован насосом — это позволит ему в случае надобности использовать воду из сторонних источников.

  • Пока же Daihatsu служит в основном для развле­чения, так как, по словам его владельца, неизменно вызывает своим появле­нием исключи­тельно положитель­ные эмоции. Тодд Лапин периодически заезжает на своей машине на полноценные пожарные станции, где фото­графирует её вместе с полно­размерными «боевыми» грузовиками. Однако желающих сняться с Kiri всегда находится множество, где бы Тодд ни припарковался.

  • Примечательно, что Kiri оборудована помимо прочего системой громкой связи, которую Лапин тоже использует для развле­чения. Однажды он курсировал по Сан-Франциско, транслируя через неё голосовые объявления о том, что в районе замечен Годзилла, а на Рождество воспроизводил праздничные мелодии.

  • Это не единственный пожарный кей-кар на территории США: в декабре прошлого года машину аналогичной конструкции, но марки Honda, продали на онлайн-аукционе.

Хотели бы завести себе кей-кар?

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