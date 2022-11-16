Daihatsu Terios, который перевернулся и потерял колесо: о чём не рассказывает продавец

Команда Авто.ру
Героями выпусков «Не бит, не крашен» часто становятся очень распространённые в России модели. И это логично — среди тысяч экземпляров в продаже машины с тёмным прошлым встречаются чаще. Но проблемные автомобили встречаются и среди редких моделей. Причём такие, что их впору включать в «золотую коллекцию» рубрики.
Встречайте: компактный внедорожник Daihatsu Terios II поколения в рестайлинговой версии — с интегрированной рамой, 1,5-литровым 105-сильным мотором и постоянным полным приводом с блокировкой межосевого дифференциала. Прямо сейчас на Авто.ру продаются всего 10 экземпляров в этом поколении, а рестайлинговых машин вообще две, включая героя этого выпуска. Пробег автомобиля составляет почти 180 тысяч километров, но состояние машины владелец оценивает как хорошее.
Комментарий продавца
Продаю DAIHATSU TERIOS 2010г
РЕСТАЙЛИНГ
Полный привод с блокировкой
ABS есть
Авто в хорошем состоянии
Притерт бампер с правой стороны,на фото видно
Мотор не дымит не троит,коробка переключает без пинков
Салон чистый ухоженный,в машине не курили
Я второй владелец по птс
Причина продажи,покупал жене,не понравилась
Цена без торга.
Согласно описанию, мотор и автоматическая коробка передач работают без нареканий. Среди недостатков указана лишь притёртость бампера, а продаётся автомобиль только потому, что «не понравился супруге», для которой и приобретался. Продавец утверждает, что он второй владелец по ПТС.
Информация о том, соответствует ли заявленное количество владельцев фактическим записям в ПТС, отображается в объявлениях на Авто.ру сразу. В данном случае продавец не лукавит — соответствующий пункт отмечен зелёной галочкой.
Кроме того, в любом объявлении можно просмотреть чуть более детальную информацию о регистрационных действиях. В руках нынешнего владельца Daihatsu находится с конца сентября текущего года, но это тоже можно посчитать логичным, если вспомнить обозначенную причину продажи. А вот строчка выше настораживает: почти 1,5 года до этого внедорожник был без регистрации! Чтобы пролить свет на этот период его жизни, воспользуемся сервисом Отчёты Авто.ру.
И уже краткого содержания отчёта будет достаточно, чтобы закрыть объявление и не тратить время осмотр автомобиля вживую — несмотря на единственное зарегистрированное ДТП, этот Terios продавался на аукционе битых автомобилей. Но давайте проследим цепочку событий.
В конце мая 2020 года внедорожник попадает в аварию в Московской области. Причём в такую, что у него не остаётся буквально ни одного целого элемента кузова! Впрочем, все повреждения отмечены как лёгкие, а запись об аукционе Audatex, который проводился 10 июня, не подкреплена фотографиями машины. Однако выяснить, как на самом выглядел автомобиль после ДТП, мы всё-таки можем — благодаря истории размещений на Авто.ру, которая тоже содержится в отчёте.
Немногим позже аукциона битых машин Daihatsu был выставлен на Авто.ру в том виде, каким он стал после ДТП. Уже по первому фото понятно, что автомобиль действительно угодил в серьёзную передрягу и, похоже, перевернулся. За останки внедорожника просили 195 000 рублей.
Факт «кувырка» подтверждается и фотографиями, и в комментарии к объявлению. Кроме того, автомобилю буквально оторвало переднее правое колесо, однако описание всё-таки немного оптимистичное — продавец утверждал, что Terios заводится, а все детали кузова «можно отрихтовать».
Не знаем, нашёлся ли покупатель на искорёженный Daihatsu или автор предыдущего объявления взялся за восстановление сам, но в июне прошлого года внедорожник снимается с регистрации, а в сентябре вновь появляется на Авто.ру — уже в отремонтированном состоянии (но с мелкими недочётами) и за 650 000 рублей.
На сей раз Terios пребывает в «идеальном техническом состоянии», согласно комментарию продавца, и не имеет проблем по части безопасности. Скрывал ли он факт восстановления после серьёзной аварии перед покупателями, мы, к сожалению, не знаем, однако машина официально (по ПТС) обретает второго владельца только спустя год. И почти сразу вновь оказывается в продаже.
Автор актуального объявления изначально выставил внедорожник за 800 000 рублей, после чего уже четырежды снижал цену. На данный момент она, напомним, составляет 690 тыс. рублей. Завышенной её не назовёшь — на фоне других объявлений о продаже Daihatsu Terios II поколения автомобиль стоит вроде бы адекватно. Конечно, если не знать о том, что его восстановили после переворота с потерей колеса. Но благодаря отчётам Авто.ру потенциальные покупатели об этом легко узнают — и не торопятся расставаться с деньгами.
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