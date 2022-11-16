Daihatsu Terios, который перевернулся и потерял колесо: о чём не рассказывает продавец

На сей раз Terios пребывает в «идеальном техническом состоянии», согласно комментарию продавца, и не имеет проблем по части безопасности. Скрывал ли он факт восстановления после серьёзной аварии перед покупателями, мы, к сожалению, не знаем, однако машина официально (по ПТС) обретает второго владельца только спустя год. И почти сразу вновь оказывается в продаже.

Автор актуального объявления изначально выставил внедорожник за 800 000 рублей, после чего уже четырежды снижал цену. На данный момент она, напомним, составляет 690 тыс. рублей. Завышенной её не назовёшь — на фоне других объявлений о продаже Daihatsu Terios II поколения автомобиль стоит вроде бы адекватно. Конечно, если не знать о том, что его восстановили после переворота с потерей колеса. Но благодаря отчётам Авто.ру потенциальные покупатели об этом легко узнают — и не торопятся расставаться с деньгами.

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