Дагестанский завод культиваторов и дверных замков выпустит электрокар
Николай Андреев
Глава города Дербент Хизри Абакаров встретился с руководством завода «Дагдизель» и попросил разработать электромобиль, который будет использоваться в городе для туристических целей. Об этом сообщают «Дербентские новости».
Электромобили планируют эксплуатировать в исторической части города для перевозки туристов к основным достопримечательностям. Это, по мнению местных властей, позволит избежать большого скопления туристических автобусов — для них создадут специальные перехватывающие парковки.
О технических характеристиках электромобиля пока ничего неизвестно. Глава Дербента надеется, что новинка будет компактной, безопасной и сможет без проблем маневрировать на узких городских улицах.
Абакаров подчеркнул, что первый электромобиль должен появиться в Дербенте в мае 2020 года. На начальном этапе его производства будут использовать детали других российских предприятий, а позже компоненты для машин начнёт выпускать и сам «Дагдизель».
Завод «Дагдизель» разрабатывает и производит судовые дизельные и газовые двигатели, а также дверные замки, взбивальные, тестомесильные и шлакоблочные машины, культиваторы и колёсные опоры.