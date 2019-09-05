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Дагестанский завод культиваторов и дверных замков выпустит электрокар

Новости

Николай Андреев

Глава города Дербент Хизри Абакаров встретился с руковод­ством завода «Даг­дизель» и попросил раз­работать электро­мобиль, который будет использо­ваться в городе для туристи­ческих целей. Об этом сообщают «Дербентские новости».

  • Электромобили планируют эксплуати­ровать в истори­ческой части города для перевозки тури­стов к основным досто­примеча­тель­ностям. Это, по мнению местных властей, позволит избежать большого скопле­ния туристи­ческих автобусов — для них создадут специ­альные пере­хваты­ваю­щие парковки.

  • О технических характеристиках электро­мобиля пока ничего неизвестно. Глава Дербента надеется, что новинка будет компактной, безопасной и сможет без проблем маневри­ровать на узких город­ских улицах.

  • Абакаров подчеркнул, что первый электро­мобиль должен появиться в Дербенте в мае 2020 года. На начальном этапе его производ­ства будут использо­вать детали других россий­ских пред­приятий, а позже компо­ненты для машин начнёт выпускать и сам «Дагдизель».

Завод «Дагдизель» разрабатывает и произво­дит судовые дизельные и газовые двигатели, а также дверные замки, взби­вальные, тесто­месильные и шлако­блочные машины, культива­торы и колёсные опоры.

Взяли бы электрокар «Дагдизеля»? 

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