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Daewoo Matiz с коллекцией аварий и владельцев: о чём не рассказывает продавец
Разбор

Команда Авто.ру

В рубрику «Не бит, не крашен» могут попасть любые автомобили без исключений — компакты и полноразмерные внедорожники, отечественные машины и иномарки, народные модели и махровый «премиум». Однако ещё никогда героем выпуска не становился столь дешёвый автомобиль. Исправляемся!

Это, можно сказать, двойной дебют. Во-первых, прежде в рубрике не было машин, которые стоят как фары для BMW или Mercedes-Benz, а во-вторых — в неё ещё ни разу не попадал автомобиль марки Daewoo. В данном случае речь про крошку Matiz 2011 года выпуска с пробегом 87 тысяч километров. Продают хэтчбек в Санкт-Петербурге, а хотят за него 170 тысяч рублей.

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На фотографиях машинка выглядит... ожидаемо: вмятина на переднем правом крыле, повреждены или отсутствуют некоторые мелкие элементы экстерьера, трещины и потёртости на бамперах, «лысые» шины. Бросаются в глаза и неровные зазоры, но надо отдать должное продавцу — он постарался показать все внешние дефекты автомобиля.

Комментарий продавца

Продам свою Ласточкин хорошего в руки

Однако комментарий к объявлению содержанием не изобилует. Но при этом есть все основания полагать, что нынешний владелец просто не знает о том, что пережила его машина в прошлом. 

Ведь несмотря на то, что в объявлении указано лишь два владельца по ПТС, в действительности их было пятеро. Зато, в отличие от многих других героев нашей рубрики, у этого Daewoo совсем не было перерывов в регистрации. И содержание подробного отчёта Авто.ру не пугает.

Одно-единственное ДТП за 11 лет эксплуатации в руках пяти владельцев — кажется, это совсем нестрашно для такого автомобиля. Но всё-таки, что это было за ДТП? Насколько оно было серьёзным? Давайте взглянем на схему.

Удар пришёлся в переднюю часть и повлёк за собой повреждения не только бампера, но и капота с крыльями. Звучит неприятно, однако из-за отсутствия расчёта ремонта страховщиками трудно понять, как сильно пострадал Matiz. Поэтому переходим к истории размещений компакта на Авто.ру, а их было ещё четыре, не считая актуального предложения.

Первый раз машину выставили на продажу в конце 2018 года на пробеге в 50 тысяч километров: тогда ей владел уже второй хозяин. Точнее, хозяйка, которая составила очень аккуратное объявление с подробным описанием проделанных работ (с сохранением чеков!) и имеющихся недочётов.

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Немудрено, что вполне ухоженный автомобиль, выставленный за 120 тысяч рублей, «ушёл» очень быстро — всего за 10 дней. Прежняя владелица полагала, что Matiz не потребует вложений как минимум ещё год, но реальность оказалась куда суровее.

Спустя всего три месяца и 10 тысяч километров Matiz вновь попал на Авто.ру. И, судя по датам, уже после того самого ДТП. Сперва продавец разместил объявление без фотографий, но уже на следующий день перевыставил машину с картинками, слегка подросшей ценой (с 40 до 50 тысяч) и кое-какими подробностями случившегося.

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Ярко-красный компакт получил серьёзные, но не фатальные повреждения. Во всяком случае, следующего владельца они явно не смутили — автомобиль был продан всего через день после публикации объявления! Однако на этом приключения Матиза не закончились.

Четвёртое объявление о продаже машины появилось на Авто.ру в октябре 2021 года. И с момента предыдущего размещения компакт вновь побывал в ДТП. Оценить масштабы повреждений невозможно: авария не была зарегистрирована, а фотографий тогдашний хозяин не приложил. Зато можно обратить внимание, что он «омолодил» Daewoo — согласно указанным данным, хэтчбек за 2,5 года не только не прибавил в пробеге, но и откатился на несколько тысяч километров назад. И почти втрое вырос в цене!

Комментарий продавца

В целом, технически машина в идеале, за исключением аварии. Коррозии по днищу нет Повреждены две правые двери

В оптимистичном в целом комментарии автор объявления указал на повреждения дверей по правому борту, но в подробности вдаваться не стал. Неизвестно, сколько времени заняла продажа, однако спустя почти год и около 30 тысяч километров, как мы с вами уже знаем, Matiz вновь оказался на Авто.ру. Правда, на сей раз поиск нового владельца подзатянулся — актуальному объявлению уже три месяца.

Возможно, потенциальных покупателей смущает количество записей в ПТС и текущее состояние компакта. А может, многие из них пользуются отчётами Авто.ру и, испугавшись тёмных пятен в истории, предпочитают поискать другой вариант. Тем более что прямо сейчас в продаже находятся более тысячи подобных Матизов, включая более полусотни предложений в Санкт-Петербурге. 

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