В оптимистичном в целом комментарии автор объявления указал на повреждения дверей по правому борту, но в подробности вдаваться не стал. Неизвестно, сколько времени заняла продажа, однако спустя почти год и около 30 тысяч километров, как мы с вами уже знаем, Matiz вновь оказался на Авто.ру. Правда, на сей раз поиск нового владельца подзатянулся — актуальному объявлению уже три месяца.

Возможно, потенциальных покупателей смущает количество записей в ПТС и текущее состояние компакта. А может, многие из них пользуются отчётами Авто.ру и, испугавшись тёмных пятен в истории, предпочитают поискать другой вариант. Тем более что прямо сейчас в продаже находятся более тысячи подобных Матизов, включая более полусотни предложений в Санкт-Петербурге.

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