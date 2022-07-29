Новый Daewoo Matiz, выпущенный 8 лет назад, продают на Авто.ру

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Внезапные «капсулы времени»: обычные машины, которые законсервировали, а теперь продают
Преемник суперкара Lexus LFA может получить бензиновый V8
Кирилл Малышев
В Санкт-Петербурге продаётся восьмилетний Daewoo Matiz без пробега. В объявлении на Авто.ру владелец оценил автомобиль в 477 000 рублей.
В начале месяца на Авто.ру выставили седан Daewoo Gentra 2014 года выпуска в состоянии «из салона». У машины за восемь лет так и не появился владелец, поэтому она продавалась новой без всяких оговорок. Просили за автомобиль 870 000 рублей, и сейчас он уже продан.