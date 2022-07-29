Преемник суперкара Lexus LFA может получить бензиновый V8

Новый Daewoo Matiz, выпущенный 8 лет назад, продают на Авто.ру

Новости

Кирилл Малышев

В Санкт-Петербурге продаётся восьмилетний Daewoo Matiz без пробега. В объявлении на Авто.ру владелец оценил автомобиль в 477 000 рублей.

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  • Одометр отсчитал всего 49 километров. В описании к объявлению говорится, что машина покупалась «для себя», но не указана причина, по которой она осталась невостребованной. Отчёт по VIN-коду подтверждает наличие всего одного владельца, однако на него Matiz зарегистрировали только в январе.
  • По фотографиям узбекская малолитражка выглядит абсолютно новой. Автомобиль окрашен в два цвета: красный кузов с серебристыми бамперами и молдингами. Комплектация самая простая: штампованные диски, ручные стеклоподъёмники, некрашеные корпуса зеркал.
  • Двигатель на 800 «кубиков» сочетается с 5-ступенчатой «механикой» и приводит передние колёса. При мощности 52 л.с. пятидверка разгоняется до 100 км/ч за 17 секунд. Максималка составляет 144 км/ч, бензин можно заливать «девяносто второй».

В начале месяца на Авто.ру выставили седан Daewoo Gentra 2014 года выпуска в состоянии «из салона». У машины за восемь лет так и не появился владелец, поэтому она продавалась новой без всяких оговорок. Просили за автомобиль 870 000 рублей, и сейчас он уже продан.

Недорого ведь за «капсулу времени»?

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