Британец случайно купил старый полицейский автомобиль, который принадлежал его отцу
Кирилл Малышев
Во время поисков на eBay подержанной машины Грег Барнетт наткнулся на объявление о продаже восстановленного полицейского Vauxhall VX90 1978 года. Оказалось, что именно на этом автомобиле когда-то ездил отец Барнетта, пишет Birmingham Mail.
Грег признался, что узнал автомобиль с первого взгляда. Барри Барнетт работал автоинструктором в полиции и тренировал на этом седане водителей на треке. Сам Грег, будучи ребёнком, много раз ездил на служебной машине вместе с отцом.
Продавец не уточнил, каким образом автомобиль попал к нему. Зато рассказал, что восстановить Vauxhall было нелёгким делом. Машина долгое время была без ухода, да и специфика службы предполагала, что далеко не все автомобили доживут до пенсии. Этому седану повезло.
Грег Барнетт заплатил за автомобиль 9000 фунтов (почти 830 тысяч рублей) и не жалеет: говорит, машина вернула его в детство и напомнила об отце, который скончался в 2006 году.