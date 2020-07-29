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Британец случайно купил старый полицейский автомобиль, который принадлежал его отцу

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Кирилл Малышев

Во время поисков на eBay подержанной машины Грег Барнетт наткнулся на объяв­ление о продаже восстанов­ленного полицей­ского Vauxhall VX90 1978 года. Оказалось, что именно на этом автомобиле когда-то ездил отец Барнетта, пишет Birmingham Mail.

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  • Грег признался, что узнал автомобиль с первого взгляда. Барри Барнетт работал авто­инструк­тором в полиции и трениро­вал на этом седане водителей на треке. Сам Грег, будучи ребёнком, много раз ездил на служебной машине вместе с отцом.

  • Продавец не уточнил, каким образом автомобиль попал к нему. Зато рассказал, что восста­новить Vauxhall было нелёгким делом. Машина долгое время была без ухода, да и специфика службы предпо­лагала, что далеко не все авто­мобили доживут до пенсии. Этому седану повезло.

  • Грег Барнетт заплатил за автомобиль 9000 фунтов (почти 830 тысяч рублей) и не жалеет: говорит, машина вернула его в детство и напомнила об отце, который скончался в 2006 году.

Связываете воспоминания с машинами?

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