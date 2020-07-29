Британец случайно купил старый полицейский автомобиль, который принадлежал его отцу

Грег признался, что узнал автомобиль с первого взгляда. Барри Барнетт работал авто­инструк­тором в полиции и трениро­вал на этом седане водителей на треке. Сам Грег, будучи ребёнком, много раз ездил на служебной машине вместе с отцом.

Продавец не уточнил, каким образом автомобиль попал к нему. Зато рассказал, что восста­новить Vauxhall было нелёгким делом. Машина долгое время была без ухода, да и специфика службы предпо­лагала, что далеко не все авто­мобили доживут до пенсии. Этому седану повезло.