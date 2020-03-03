Румынская компания Dacia запустит в серию крошечный электрокар

О технических характеристиках прототипа, который в Dacia описывают как «городской авто­мобиль», известно немного. Авто­произво­дитель сообщил лишь, что габаритная длина Spring Electric составляет 3,73 метра, а на одной зарядке концепт-кар может проехать около 200 километров.

Не исключено, что Dacia Spring Electric делит платформу с электро­мобилем Renault City K-ZE, который показали в сентябре 2019 года. На родство указывает, например, габаритная длина: у модели Renault она также составляет 3,73 метра.