Румынская компания Dacia запустит в серию крошечный электрокар
Александр Мирошкин
Румынская компания Dacia, принадлежащая Renault, представила компактный электромобиль, который получил название Spring Electric. Он является предвестником первой модели бренда с полностью электрической силовой установкой.
О технических характеристиках прототипа, который в Dacia описывают как «городской автомобиль», известно немного. Автопроизводитель сообщил лишь, что габаритная длина Spring Electric составляет 3,73 метра, а на одной зарядке концепт-кар может проехать около 200 километров.
Не исключено, что Dacia Spring Electric делит платформу с электромобилем Renault City K-ZE, который показали в сентябре 2019 года. На родство указывает, например, габаритная длина: у модели Renault она также составляет 3,73 метра.
Старт продаж серийного варианта электромобиля Dacia запланирован на начало 2021 года. На каких рынках будет представлена модель, пока неизвестно. В России некоторые модели Dacia продаются под брендом Renault.