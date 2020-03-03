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Румынская компания Dacia запустит в серию крошечный электрокар

Новости

Александр Мирошкин

Румынская компания Dacia, принадлежащая Renault, представила компактный электро­мобиль, который получил название Spring Electric. Он является предвест­ником первой модели бренда с полностью электрической силовой установкой.

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  • О технических характеристиках прототипа, который в Dacia описывают как «городской авто­мобиль», известно немного. Авто­произво­дитель сообщил лишь, что габаритная длина Spring Electric составляет 3,73 метра, а на одной зарядке концепт-кар может проехать около 200 километров.

  • Не исключено, что Dacia Spring Electric делит платформу с электро­мобилем Renault City K-ZE, который показали в сентябре 2019 года. На родство указывает, например, габаритная длина: у модели Renault она также составляет 3,73 метра.

  • Старт продаж серийного варианта электромобиля Dacia запланирован на начало 2021 года. На каких рынках будет представлена модель, пока неизвестно. В России некоторые модели Dacia продаются под брендом Renault.

Хотели бы, чтобы такая Dacia добралась до России под брендом Renault?

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