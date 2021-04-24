Дешёвый европейский электрокар прошёл «лосиный тест» лучше, чем Tesla Model Х
Кирилл Малышев
На YouTube-канале km77.com выложены результаты «лосиного теста» самого дешёвого европейского электромобиля — Dacia Spring. Он прошёл испытание на
У румынского электрокара явная склонность к заносу в экстремальных режимах. Первые попытки ушли на то, чтобы водитель привык к характеру машины. Зато потом он смог удержаться в коридоре из конусов на скорости
77 км/ч.Это считается «зачётным» результатом.
Отмечается, что для электромобиля это высокая скорость. Так, суперкомпактный хэтчбек Seat Mii и дорогая Tesla Model X смогли пройти тест только на
70 км/ч.Porsche Taycan Turbo S оказался немногим лучше бюджетника, объехав виртуального лося на 78 км/ч.А лучше всех показала себя Tesla Model 3 со скоростью 83 км/ч.
Dacia Spring оснащена 45-сильным электромотором на 125 Нм. Батарея ёмкостью 27,4 кВт·ч обеспечивает запас хода до 305 километров. До сотни модель разгоняется за 19,1 секунды. Максимальная скорость составляет
125 км/ч.
Недавно независимая организация EuroNCAP обнародовала результаты очередной серии краш-тестов. Среди участников была новая Dacia Sandero Stepway (в России модель известна под брендом Renault), которая набрала всего две звезды из пяти возможных. Она защищает взрослых седоков на 70%, детей — на 72%. Ещё хуже итоги проверок на защиту пешеходов и наличие систем безопасности: 41 и 42% соответственно.