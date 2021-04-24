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Дешёвый европейский электрокар прошёл «лосиный тест» лучше, чем Tesla Model Х

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Кирилл Малышев

На YouTube-канале km77.com выложены результаты «лосиного теста» самого дешёвого европейского электро­мобиля — Dacia Spring. Он прошёл испытание на 77 км/ч, что лучше результата дорого­стоящего электро­кроссовера Tesla Model Х, пишет Carscoops.

  • У румынского электрокара явная склонность к заносу в экстремальных режимах. Первые попытки ушли на то, чтобы водитель привык к характеру машины. Зато потом он смог удержаться в коридоре из конусов на скорости 77 км/ч. Это считается «зачётным» результатом.

  • Отмечается, что для электромобиля это высокая скорость. Так, супер­компактный хэтчбек Seat Mii и дорогая Tesla Model X смогли пройти тест только на 70 км/ч. Porsche Taycan Turbo S оказался немногим лучше бюджетника, объехав виртуального лося на 78 км/ч. А лучше всех показала себя Tesla Model 3 со скоростью 83 км/ч.

  • Dacia Spring оснащена 45-сильным электро­мотором на 125 Нм. Батарея ёмкостью 27,4 кВт·ч обеспечивает запас хода до 305 километров. До сотни модель разгоняется за 19,1 секунды. Максимальная скорость составляет 125 км/ч.

  • Недавно независимая организация EuroNCAP обнародовала результаты очередной серии краш-тестов. Среди участников была новая Dacia Sandero Stepway (в России модель известна под брендом Renault), которая набрала всего две звезды из пяти возможных. Она защищает взрослых седоков на 70%, детей — на 72%. Ещё хуже итоги проверок на защиту пешеходов и наличие систем безопас­ности: 41 и 42% соответственно.

Взяли бы себе бюджетный электромобиль?

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