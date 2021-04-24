Дешёвый европейский электрокар прошёл «лосиный тест» лучше, чем Tesla Model Х

У румынского электрокара явная склонность к заносу в экстремальных режимах. Первые попытки ушли на то, чтобы водитель привык к характеру машины. Зато потом он смог удержаться в коридоре из конусов на скорости 77 км/ч. Это считается «зачётным» результатом.

Отмечается, что для электромобиля это высокая скорость. Так, супер­компактный хэтчбек Seat Mii и дорогая Tesla Model X смогли пройти тест только на 70 км/ч. Porsche Taycan Turbo S оказался немногим лучше бюджетника, объехав виртуального лося на 78 км/ч. А лучше всех показала себя Tesla Model 3 со скоростью 83 км/ч.

Dacia Spring оснащена 45-сильным электро­мотором на 125 Нм. Батарея ёмкостью 27,4 кВт·ч обеспечивает запас хода до 305 километров. До сотни модель разгоняется за 19,1 секунды. Максимальная скорость составляет 125 км/ч.