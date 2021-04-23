Новый Sandero Stepway прошёл «лосиный тест» лучше, чем Audi A3

Первые попытки пройти тестовый коридор выполнялись на скорости 73 км/ч. Испытатели заявили, что чрезмерно мягкая подвеска и увели­ченный дорожный просвет спрово­цировали раскачку кузова и скольжения, однако на этой скорости хэтчбек прошёл испытание, не задев ни одного ограничи­тельного конуса. Утверждается, что автомобиль не создаёт водителю проблем и не вызывает чувства неуверен­ности, а на команды реагирует правильно и предсказуемо.

Увеличение скорости прохождения коридора до 80 км/ч привело к невозможности пройти испытание полностью: водитель ни разу не смог «вернуть» Sandero Stepway в прежнюю полосу движения. Пред­полагается, что это связано с настройками системы стабили­зации, которая реагирует на скольжения слишком резко. Снижение скорости до 78 км/ч результатов не улучшило.

Тем не менее испытатели высоко отозвались о настройках ходовой части нового хэтчбека, заявив, что они лучше, чем у модели предыдущего поколения, — та провалила испытание уже на скорости 72 км/ч.

Участвовавший в аналогичных испытаниях хэтчбек Audi A3 прошёл тестовую траекторию без помарок только на скорости 72 км/ч, то есть на 1 км/ч медленнее румынского хэтчбека. Максимальной «чистой» скоростью для VW Golf оказались 69 км/ч, а, скажем, Porsche Taycan Turbo S смог продемон­стрировать 78 км/ч.