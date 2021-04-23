Новый Sandero Stepway прошёл «лосиный тест» лучше, чем Audi A3
Дмитрий Елизаров
Журналисты испанского издания km77 опубликовали видеоотчёт об испытаниях нового Dacia Sandero Stepway на способность к резким перестроениям — так называемый «лосиный тест». Несмотря на заметную раскачку кузова, испытатели назвали хэтч «безопасным и предсказуемым» и заявили, что он справился с испытанием лучше, чем Sandero Stepway предыдущего поколения.
Первые попытки пройти тестовый коридор выполнялись на скорости
73 км/ч.Испытатели заявили, что чрезмерно мягкая подвеска и увеличенный дорожный просвет спровоцировали раскачку кузова и скольжения, однако на этой скорости хэтчбек прошёл испытание, не задев ни одного ограничительного конуса. Утверждается, что автомобиль не создаёт водителю проблем и не вызывает чувства неуверенности, а на команды реагирует правильно и предсказуемо.
Увеличение скорости прохождения коридора до
80 км/чпривело к невозможности пройти испытание полностью: водитель ни разу не смог «вернуть» Sandero Stepway в прежнюю полосу движения. Предполагается, что это связано с настройками системы стабилизации, которая реагирует на скольжения слишком резко. Снижение скорости до 78 км/чрезультатов не улучшило.
Тем не менее испытатели высоко отозвались о настройках ходовой части нового хэтчбека, заявив, что они лучше, чем у модели предыдущего поколения, — та провалила испытание уже на скорости
72 км/ч.
Участвовавший в аналогичных испытаниях хэтчбек Audi A3 прошёл тестовую траекторию без помарок только на скорости
72 км/ч,то есть на 1 км/чмедленнее румынского хэтчбека. Максимальной «чистой» скоростью для VW Golf оказались 69 км/ч,а, скажем, Porsche Taycan Turbo S смог продемонстрировать 78 км/ч.
В России дизайн этой модели уже запатентован. Ожидается, что сборку нового Sandero Stepway в нашей стране локализуют в следующем году.