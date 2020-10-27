Европейский аналог Lada Largus снимут с производства

Отказ от производства универсала связан с намере­нием Renault реструкту­рировать модельный ряд Dacia в процессе смены поколений. Также будет прекращён выпуск «каблучка» Dokker. Эту модель выведут из линейки бренда Dacia и станут продавать под назва­нием Renault Kangoo Express.

Renault Dokker одно время присут­ствовал и на россий­ском рынке, но в июне нынешнего года продажи модели были свёрнуты. Ожидается, что его место в нашей стране займёт тольяттин­ский аналог: сейчас проект известен под названием Lada Van.

В румынском подразделении компании изданию заявили, что модель, которая придёт на смену Logan MCV и Dokker, будет сильно отличаться от актуальных авто­мобилей. По предвари­тельным данным, Renault планирует действовать по схеме, опробо­ванной на моделях Scenic и Espace, которые из минивэнов превратились в кроссоверы.