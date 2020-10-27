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Европейский аналог Lada Largus снимут с производства

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Дмитрий Елизаров

Марка Dacia, входящая в концерн Renault, завершит производ­ство универсала Logan MCV в Румынии на следующей неделе, сообщает издание Mediafax. Прямого наследника у модели не будет: его место в линейке Dacia займёт семи­местный кроссовер.

  • Отказ от производства универсала связан с намере­нием Renault реструкту­рировать модельный ряд Dacia в процессе смены поколений. Также будет прекращён выпуск «каблучка» Dokker. Эту модель выведут из линейки бренда Dacia и станут продавать под назва­нием Renault Kangoo Express.

  • Renault Dokker одно время присут­ствовал и на россий­ском рынке, но в июне нынешнего года продажи модели были свёрнуты. Ожидается, что его место в нашей стране займёт тольяттин­ский аналог: сейчас проект известен под названием Lada Van.

  • В румынском подразделении компании изданию заявили, что модель, которая придёт на смену Logan MCV и Dokker, будет сильно отличаться от актуальных авто­мобилей. По предвари­тельным данным, Renault планирует действовать по схеме, опробо­ванной на моделях Scenic и Espace, которые из минивэнов превратились в кроссоверы.

  • Бестселлеры марки Dacia — седан Logan и хэтчбек Sandero — сменили поколение в конце сентября. Новинки получили новую платформу, реформиро­ванную моторную гамму и серьёзно доработанные внешность и интерьер.

Пригодился бы АвтоВАЗу свой «каблучок»?

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