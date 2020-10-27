Европейский аналог Lada Largus снимут с производства
Дмитрий Елизаров
Марка Dacia, входящая в концерн Renault, завершит производство универсала Logan MCV в Румынии на следующей неделе, сообщает издание Mediafax. Прямого наследника у модели не будет: его место в линейке Dacia займёт семиместный кроссовер.
Отказ от производства универсала связан с намерением Renault реструктурировать модельный ряд Dacia в процессе смены поколений. Также будет прекращён выпуск «каблучка» Dokker. Эту модель выведут из линейки бренда Dacia и станут продавать под названием Renault Kangoo Express.
Renault Dokker одно время присутствовал и на российском рынке, но в июне нынешнего года продажи модели были свёрнуты. Ожидается, что его место в нашей стране займёт тольяттинский аналог: сейчас проект известен под названием Lada Van.
В румынском подразделении компании изданию заявили, что модель, которая придёт на смену Logan MCV и Dokker, будет сильно отличаться от актуальных автомобилей. По предварительным данным, Renault планирует действовать по схеме, опробованной на моделях Scenic и Espace, которые из минивэнов превратились в кроссоверы.
Бестселлеры марки Dacia — седан Logan и хэтчбек Sandero — сменили поколение в конце сентября. Новинки получили новую платформу, реформированную моторную гамму и серьёзно доработанные внешность и интерьер.