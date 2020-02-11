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Новый Логан вывели на тесты

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Николай Андреев

Фотошпионам впервые удалось увидеть европейский седан Dacia Logan третьего поколения во время дорожных испытаний. Снимки опубликовало издание Auto Evolution.

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  • У третьего Логана немного изменится профиль, двери больше не будут заходить на крышу, а дверные ручки переделают под естественный хват. Чуть раньше появились снимки соплатформенного хэтчбека Sandero, на которых видно, что в салоне модели поменяется расположение экрана мультимедийной системы: он будет стоять над центральной консолью.

  • По слухам, новые Dacia Logan и Sandero построят на бюджетной версии модульной платформы CMF-B от хэтчбека Renault Clio и кроссовера Nissan Juke. Упрощение сведётся к использованию дешёвых деталей, например, барабанных тормозов сзади.

  • В моторную гамму Logan и Sandero следующего поколения войдут 75-сильный литровый атмосферник, турбомотор 1.0 на 101 силу, работающий на бензине и газе, а также 1,5-литровый турбодизель в нескольких вариантах форсировки. Кроме того, появится гибридная версия с бензиновым атмосферником 1.6 и электромотором.

  • Премьера Dacia Logan и Sandero третьего поколения состоится летом 2020 года. Вероятно, в России эти модели, продающиеся под маркой Renault, больше не будут повторять европейские версии. Ранее шеф-дизайнер Renault Лоренс ван ден Акер заявил, что французская компания не планирует продавать автомобили бренда Dacia под собственной маркой.

Какой Logan и Sandero нужен России?

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