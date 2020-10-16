Уникальный Fiat дизайнера GM могут продать за 172 миллиона рублей

Представлен самый дешёвый европейский электрокар

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Дмитрий Елизаров

Румынская компания Dacia, входящая в состав корпорации Renault, рас­секретила серийную версию мартов­ского концепта Spring. Ультра­компактный электро­мобиль рассчитан на 4 человек, сможет проехать без подзарядки до 295 километров и должен стать самым дешёвым европейским электрокаром.

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  • Dacia Spring Electric представляет собой адаптиро­ванную моди­фикацию электро­хэтча Renault City K-ZE, который, в свою очередь, базируется на небольшом вседорож­нике Renault Kwid. Отличается новинка от донора лишь радиаторной решёткой и шильдиками. 

  • Длина электрокара составляет 3734 мм при колёсной базе 2423 мм, ширина и высота — 1770 и 1516 мм соответ­ственно. Несмотря на компактные габариты, в салон новинки поместятся четверо взрослых, а объём багажника составляет от 300 до 600 литров.

  • Электродвигатель развивает 44 л.с. и 125 Нм крутящего момента. Данные о разгоне до 100 км/ч не обнародо­ваны, а максимальная скорость электро­хэтча составляет 125 км/ч.

  • 26,8-киловаттная батарея электрической Dacia заряжается от одного до 14 часов в зави­симости от источника электри­чества. Есть у ситикара и режим работы Eco. Если его задей­ствовать, электроника ограничит отдачу двигателя на уровне 31 л.с., а максимальную скорость — на отметке 100 км/ч. В итоге это должно привести к увеличению запаса хода примерно на 10%.

  • В базовую комплектацию Dacia Spring Electric войдут усилитель руля, центральный замок и 3,5-дюймовый дисплей на приборной панели. Кондици­онер, парктроник, полно­размерная запаска и мульти­медийная система доступны только за доплату. При этом медиа­система включает в себя 7-дюймо­вый монитор, навигацию, камеру заднего вида, протоколы Apple CarPlay и Android Auto, а также функцию распознавания голоса.

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  • Продажи Dacia Spring Electric стартуют в начале следующего года (цена пока не названа). Первое время компания планирует выпускать электро­мобили только для служб каршеринга, а частные лица смогут купить новинку лишь осенью 2021 года. К тому времени у Spring появится и грузо­пассажир­ская моди­фикация. Она способна перевозить до 325 кило­граммов груза в 800-литровом багажнике длиной 1033 мм.

  • Около двух недель назад Dacia пред­ставила новое поколение компактов Logan, Sandero и Sandero Stepway. Модели обзавелись принципи­ально новой внешностью, сменили платформу и лишились дизельного двигателя.

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