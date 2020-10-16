Представлен самый дешёвый европейский электрокар
Дмитрий Елизаров
Румынская компания Dacia, входящая в состав корпорации Renault, рассекретила серийную версию мартовского концепта Spring. Ультракомпактный электромобиль рассчитан на 4 человек, сможет проехать без подзарядки до 295 километров и должен стать самым дешёвым европейским электрокаром.
Dacia Spring Electric представляет собой адаптированную модификацию электрохэтча Renault City
K-ZE,который, в свою очередь, базируется на небольшом вседорожнике Renault Kwid. Отличается новинка от донора лишь радиаторной решёткой и шильдиками.
Длина электрокара составляет 3734 мм при колёсной базе 2423 мм, ширина и высота — 1770 и 1516 мм соответственно. Несмотря на компактные габариты, в салон новинки поместятся четверо взрослых, а объём багажника составляет от 300 до 600 литров.
Электродвигатель развивает 44 л.с. и 125 Нм крутящего момента. Данные о разгоне до
100 км/чне обнародованы, а максимальная скорость электрохэтча составляет 125 км/ч.
26,8-киловаттная батарея электрической Dacia заряжается от одного до 14 часов в зависимости от источника электричества. Есть у ситикара и режим работы Eco. Если его задействовать, электроника ограничит отдачу двигателя на уровне 31 л.с., а максимальную скорость — на отметке
100 км/ч.В итоге это должно привести к увеличению запаса хода примерно на 10%.
В базовую комплектацию Dacia Spring Electric войдут усилитель руля, центральный замок и 3,5-дюймовый дисплей на приборной панели. Кондиционер, парктроник, полноразмерная запаска и мультимедийная система доступны только за доплату. При этом медиасистема включает в себя
7-дюймовый монитор, навигацию, камеру заднего вида, протоколы Apple CarPlay и Android Auto, а также функцию распознавания голоса.
Продажи Dacia Spring Electric стартуют в начале следующего года (цена пока не названа). Первое время компания планирует выпускать электромобили только для служб каршеринга, а частные лица смогут купить новинку лишь осенью 2021 года. К тому времени у Spring появится и грузопассажирская модификация. Она способна перевозить до 325 килограммов груза в 800-литровом багажнике длиной 1033 мм.
Около двух недель назад Dacia представила новое поколение компактов Logan, Sandero и Sandero Stepway. Модели обзавелись принципиально новой внешностью, сменили платформу и лишились дизельного двигателя.