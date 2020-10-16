Представлен самый дешёвый европейский электрокар

Dacia Spring Electric представляет собой адаптиро­ванную моди­фикацию электро­хэтча Renault City K-ZE, который, в свою очередь, базируется на небольшом вседорож­нике Renault Kwid. Отличается новинка от донора лишь радиаторной решёткой и шильдиками.

Длина электрокара составляет 3734 мм при колёсной базе 2423 мм, ширина и высота — 1770 и 1516 мм соответ­ственно. Несмотря на компактные габариты, в салон новинки поместятся четверо взрослых, а объём багажника составляет от 300 до 600 литров.

Электродвигатель развивает 44 л.с. и 125 Нм крутящего момента. Данные о разгоне до 100 км/ч не обнародо­ваны, а максимальная скорость электро­хэтча составляет 125 км/ч.

26,8-киловаттная батарея электрической Dacia заряжается от одного до 14 часов в зави­симости от источника электри­чества. Есть у ситикара и режим работы Eco. Если его задей­ствовать, электроника ограничит отдачу двигателя на уровне 31 л.с., а максимальную скорость — на отметке 100 км/ч. В итоге это должно привести к увеличению запаса хода примерно на 10%.