Первые изображения Dacia Bigster, на базе которого сделают будущую «Ниву»: он больше Дастера

Вседорожник получит схожий силуэт, аналогичным образом расширенные колёсные арки и оригиналь­ные подштамповки в нижней части дверей. Кроме того, Бигстеру достанутся агрессивный передний бампер с имитацией защиты двигателя и «жабры» на передних крыльях.

Наконец, и головная оптика, и задние фонари заимеют ту же самую Y-образ ­ную «световую подпись» — вариацию на тему рисунка, уже применя­емого на серийных Logan и Sandero. Заметные отличия серийной версии от концепта сводятся к укоро­ченному заднему свесу и иному оформле­нию радиаторной решётки, которая лишилась светящихся вставок.

По данным издания, серийный Bigster будет базироваться на европейской платформе CMF-B в её упрощённом варианте, а длиной достигнет 4,6 метра. Тем самым он станет более доступной альтер­нативой таким вседорож­никам, как, к примеру, VW Tiguan или Kia Sportage. Моторную гамму Бигстеру при этом составят из трёх­цилин­дрового турбо­мотора объёмом 1,2 литра в разных вариантах отдачи и гибридных силовых установок на его же базе.

Когда именно Dacia представит серийную версию кроссовера официально, пока не уточняется. Во время премьеры концепта пред­полагалось, что компания пополнит свою модельную линейку самым большим вседорожником только к 2025 году.