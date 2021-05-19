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Первые изображения Dacia Bigster, на базе которого сделают будущую «Ниву»: он больше Дастера

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Дмитрий Елизаров

Издание Autofacil опубликовало первые изображе­ния кроссовера Dacia Bigster в его серийном варианте, полученные, как утвержда­ется, из европейского патентного ведом­ства. Судя по эскизам, на конвейер Bigster отправится практически в том же виде, в котором дебюти­ровал как концепт-кар — это произошло в январе нынешнего года.

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  • Вседорожник получит схожий силуэт, аналогичным образом расширенные колёсные арки и оригиналь­ные подштамповки в нижней части дверей. Кроме того, Бигстеру достанутся агрессивный передний бампер с имитацией защиты двигателя и «жабры» на передних крыльях.

  • Наконец, и головная оптика, и задние фонари заимеют ту же самую Y-образ­ную «световую подпись» — вариацию на тему рисунка, уже применя­емого на серийных Logan и Sandero. Заметные отличия серийной версии от концепта сводятся к укоро­ченному заднему свесу и иному оформле­нию радиаторной решётки, которая лишилась светящихся вставок.

  • По данным издания, серийный Bigster будет базироваться на европейской платформе CMF-B в её упрощённом варианте, а длиной достигнет 4,6 метра. Тем самым он станет более доступной альтер­нативой таким вседорож­никам, как, к примеру, VW Tiguan или Kia Sportage. Моторную гамму Бигстеру при этом составят из трёх­цилин­дрового турбо­мотора объёмом 1,2 литра в разных вариантах отдачи и гибридных силовых установок на его же базе.

  • Когда именно Dacia представит серийную версию кроссовера официально, пока не уточняется. Во время премьеры концепта пред­полагалось, что компания пополнит свою модельную линейку самым большим вседорожником только к 2025 году.

  • Концепт был показан в январе в рамках презентации новой стратегии развития концерна Renault под названием Renaulution. Она преду­сматривает в частности объедине­ние марок Dacia и Lada в единую бизнес-структуру и перевод всех моделей обеих компаний на одну платформу. Таким образом, будущая Lada Niva нового поколения и Dacia Bigster станут близкими техническими родственниками.

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