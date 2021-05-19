Первые изображения Dacia Bigster, на базе которого сделают будущую «Ниву»: он больше Дастера
Дмитрий Елизаров
Издание Autofacil опубликовало первые изображения кроссовера Dacia Bigster в его серийном варианте, полученные, как утверждается, из европейского патентного ведомства. Судя по эскизам, на конвейер Bigster отправится практически в том же виде, в котором дебютировал как концепт-кар — это произошло в январе нынешнего года.
Вседорожник получит схожий силуэт, аналогичным образом расширенные колёсные арки и оригинальные подштамповки в нижней части дверей. Кроме того, Бигстеру достанутся агрессивный передний бампер с имитацией защиты двигателя и «жабры» на передних крыльях.
Наконец, и головная оптика, и задние фонари заимеют ту же самую
Y-образную «световую подпись» — вариацию на тему рисунка, уже применяемого на серийных Logan и Sandero. Заметные отличия серийной версии от концепта сводятся к укороченному заднему свесу и иному оформлению радиаторной решётки, которая лишилась светящихся вставок.
По данным издания, серийный Bigster будет базироваться на европейской платформе
CMF-Bв её упрощённом варианте, а длиной достигнет 4,6 метра. Тем самым он станет более доступной альтернативой таким вседорожникам, как, к примеру, VW Tiguan или Kia Sportage. Моторную гамму Бигстеру при этом составят из трёхцилиндрового турбомотора объёмом 1,2 литра в разных вариантах отдачи и гибридных силовых установок на его же базе.
Когда именно Dacia представит серийную версию кроссовера официально, пока не уточняется. Во время премьеры концепта предполагалось, что компания пополнит свою модельную линейку самым большим вседорожником только к 2025 году.
Концепт был показан в январе в рамках презентации новой стратегии развития концерна Renault под названием Renaulution. Она предусматривает в частности объединение марок Dacia и Lada в единую бизнес-структуру и перевод всех моделей обеих компаний на одну платформу. Таким образом, будущая Lada Niva нового поколения и Dacia Bigster станут близкими техническими родственниками.