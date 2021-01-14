Это не Дастер, это Bigster: компания Dacia показала большой кроссовер

Длина концепта Dacia Bigster составляет 4,6 метра, что делает его очень близким по габаритам к таким моделям, как Toyota RAV4 или Volkswagen Tiguan. Внешность прототипа его создатели описывают с применением выражений «простая», «надёжная» и «современная, но неподвластная времени».

Концептуальный вседорожник получил развитые крылья с массивными накладками на колёсные арки, агрессивные бампера, рельефный капот и оригинальное решение задних стоек. Кроме того, для Bigster разработана оригинальная головная оптика, которая развивает применённое на серийных Logan и Sandero Y-образное решение. Никаких технических характеристик концепта не обнародовано.

В руководстве компании уже пообещали, что серийная версия Dacia Bigster обеспечит возможность приобретения кроссовера сегмента С по цене, принятой для сегмента B. Таким образом, новинка будет соответствовать имиджу бренда, то есть окажется простой, функциональной и при этом доступной.