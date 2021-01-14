Марку Lada объединят с Dacia

Это не Дастер, это Bigster: компания Dacia показала большой кроссовер

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Дмитрий Елизаров

В рамках большой онлайн-конференции Groupe Renault по поводу новой стратегии развития входящая в концерн марка Dacia анонсировала совершенно новую модель — кроссовер сегмента С. Пока он существует только в виде концепта под названием Bigster: опубликованы первые изображения.

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  • Длина концепта Dacia Bigster составляет 4,6 метра, что делает его очень близким по габаритам к таким моделям, как Toyota RAV4 или Volkswagen Tiguan. Внешность прототипа его создатели описывают с применением выражений «простая», «надёжная» и «современная, но неподвластная времени».

  • Концептуальный вседорожник получил развитые крылья с массивными накладками на колёсные арки, агрессивные бампера, рельефный капот и оригинальное решение задних стоек. Кроме того, для Bigster разработана оригинальная головная оптика, которая развивает применённое на серийных Logan и Sandero Y-образное решение. Никаких технических характеристик концепта не обнародовано.

  • В руководстве компании уже пообещали, что серийная версия Dacia Bigster обеспечит возможность приобретения кроссовера сегмента С по цене, принятой для сегмента B. Таким образом, новинка будет соответствовать имиджу бренда, то есть окажется простой, функциональной и при этом доступной.

  • Кроссовер планируется оснащать как традиционными ДВС, так и гибридными силовыми установками. На какой платформе его построят, тоже пока не сообщается, но согласно ранее обнародованной стратегии, в сегмент С бренд Dacia отправится лишь в 2025 году. К тому моменту бренды Dacia и Lada должны будут слиться в единое бизнес-подразделение с одной платформой на обе компании — той же архитектурой CMF-B, на которой уже построены новые Logan и Sandero.

Как вам новая разработка Dacia?

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