Это не Дастер, это Bigster: компания Dacia показала большой кроссовер
Дмитрий Елизаров
В рамках большой онлайн-конференции Groupe Renault по поводу новой стратегии развития входящая в концерн марка Dacia анонсировала совершенно новую модель — кроссовер сегмента С. Пока он существует только в виде концепта под названием Bigster: опубликованы первые изображения.
Длина концепта Dacia Bigster составляет 4,6 метра, что делает его очень близким по габаритам к таким моделям, как Toyota RAV4 или Volkswagen Tiguan. Внешность прототипа его создатели описывают с применением выражений «простая», «надёжная» и «современная, но неподвластная времени».
Концептуальный вседорожник получил развитые крылья с массивными накладками на колёсные арки, агрессивные бампера, рельефный капот и оригинальное решение задних стоек. Кроме того, для Bigster разработана оригинальная головная оптика, которая развивает применённое на серийных Logan и Sandero Y-образное решение. Никаких технических характеристик концепта не обнародовано.
В руководстве компании уже пообещали, что серийная версия Dacia Bigster обеспечит возможность приобретения кроссовера сегмента С по цене, принятой для сегмента B. Таким образом, новинка будет соответствовать имиджу бренда, то есть окажется простой, функциональной и при этом доступной.
Кроссовер планируется оснащать как традиционными ДВС, так и гибридными силовыми установками. На какой платформе его построят, тоже пока не сообщается, но согласно ранее обнародованной стратегии, в сегмент С бренд Dacia отправится лишь в 2025 году. К тому моменту бренды Dacia и Lada должны будут слиться в единое бизнес-подразделение с одной платформой на обе компании — той же архитектурой CMF-B, на которой уже построены новые Logan и Sandero.