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Dacia Sandero станет доступным электрокаром
Новости

Дмитрий Елизаров

Компания Dacia не планирует полностью переходить на электротягу, чтобы не терять статус бюджетного бренда. Об этом, как пишет Autocar, глава компании Дени Ле Вот заявил в кулуарах Парижского автосалона. Однако Dacia не отказывается и от намерения разрабатывать электромобили: основным кандидатом на эту роль назван хэтчбек Sandero.

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  • Представители компании заявили, что не видят никаких технических препятствий по разработке электромобиля на базе одной из существующих моделей — например, Sandero. Сделать это можно будет с использованием уже существующих наработок других компаний, входящих в концерн Renault — например, самой Renault. Это позволит фирме сэкономить на проектировании и, как следствие, сделать электромобиль относительно доступным.
  • При этом Sandero даже после превращения в электромобиль будет предлагаться и в версиях с ДВС. Компания не собирается отказываться от проектирования бензиновых моторов с низким уровнем выбросов, рассматривая среди прочего и перевод ДВС на работу на природном газе.
  • Когда именно линейка Dacia будет трансформирована, пока не уточняется. По словам Дени Ле Вота, в период до 2035 года Sandero успеет сменить два поколения. Это означает, что новый хэтчбек может выйти в 2028 году — с набором силовых установок разных типов.

Линейка Dacia уже располагает электромобилем — это компактный кросс-хэтч Spring с 44-сильным двигателем и запасом хода 295 километров. Однако продаётся он лишь на избранных рынках.

Как считаете, верно решили в Dacia?

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