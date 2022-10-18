Dacia Sandero станет доступным электрокаром

Представители компании заявили, что не видят никаких технических препятствий по разработке электромобиля на базе одной из существующих моделей

— например, Sandero.

Сделать это можно будет с использованием уже существующих наработок других компаний, входящих в концерн Renault — например, самой Renault. Это позволит фирме сэкономить на проектировании и, как следствие, сделать электромобиль относительно доступным.