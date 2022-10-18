Dacia Sandero станет доступным электрокаром

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Дмитрий Елизаров
Компания Dacia не планирует полностью переходить на электротягу, чтобы не терять статус бюджетного бренда. Об этом, как пишет Autocar, глава компании Дени Ле Вот заявил в кулуарах Парижского автосалона. Однако Dacia не отказывается и от намерения разрабатывать электромобили: основным кандидатом на эту роль назван хэтчбек Sandero.
Линейка Dacia уже располагает электромобилем — это компактный кросс-хэтч Spring с 44-сильным двигателем и запасом хода 295 километров. Однако продаётся он лишь на избранных рынках.