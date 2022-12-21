Dacia раскрыла сроки старта продаж и цену своего первого гибрида

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В Россию привезли новые дизельные Дастеры из Европы
В 2023 году каждый второй проданный в России новый автомобиль будет китайским
Александр Орехов
Марка Dacia объявила, что её первый бензоэлектрический автомобиль, компактвэн Jogger Hybrid 140, станет доступен для заказа в январе и доберётся до дилерских центров к марту. Во Франции цены на него будут начинаться с 24 600 евро за пятиместное исполнение в комплектации Expression.
Нынешней осенью в Dacia рассказали о планах превратить популярный в Европе хэтчбек Sandero в электромобиль. Он может стать второй батарейной моделью бренда — после псевдокроссовера Spring.