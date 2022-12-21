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Dacia раскрыла сроки старта продаж и цену своего первого гибрида
Новости

Александр Орехов

Марка Dacia объявила, что её первый бензоэлектрический автомобиль, компактвэн Jogger Hybrid 140, станет доступен для заказа в январе и доберётся до дилерских центров к марту. Во Франции цены на него будут начинаться с 24 600 евро за пятиместное исполнение в комплектации Expression.

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Dacia Jogger Hybrid 140

  • Мировая премьера Dacia Jogger Hybrid 140 состоялась осенью на автосалоне в Париже. Самая длинная и наиболее практичная модель румынской марки с «кроссоверным» дорожным просветом в 200 миллиметров получила силовую установку E-Tech, которую материнская Renault Group использует с позапрошлого года. Сочетание 1,6-литрового 90-сильного атмосферника и установленного после автоматической коробки передач тягового 50-сильного электромотора обеспечило её совокупную мощность в 140 л.с., что и отражено в названии модификации.
  • Ёмкость батареи составляет всего 1,2 киловатт-часа, зарядки от сети не предусмотрено: в режиме электромобиля такой гибрид далеко не уедет, хотя стартует он всегда исключительно на электротяге. При этом в сравнении с чисто топливной моделью Jogger Hybrid 140 получился на 40% экономичнее в городском цикле.
  • В Dacia также рассказали, что с момента рыночного дебюта Jogger в марте этого года получили 83 тысячи заказов на модель и уже передали клиентам более 51 тысячи машин. Две трети покупателей выбрали компактвэн с двухтопливной «турботройкой» на 101 л.с. и 170 Нм, ещё большее количество проголосовало кошельком за топовую комплектацию. 55% согласились доплатить за опциональный третий ряд.

Нынешней осенью в Dacia рассказали о планах превратить популярный в Европе хэтчбек Sandero в электромобиль. Он может стать второй батарейной моделью бренда — после псевдокроссовера Spring.

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