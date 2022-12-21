Dacia раскрыла сроки старта продаж и цену своего первого гибрида

Марка Dacia объявила, что её первый бензоэлектрический автомобиль, компактвэн Jogger Hybrid 140, станет доступен для заказа в январе и доберётся до дилерских центров к марту. Во Франции цены на него будут начинаться с 24 600 евро за пятиместное исполнение в комплектации Expression.