Dacia показала внедорожник Manifesto без дверей и стёкол, но со спальными мешками

Отсутствие дверей и стёкол по замыслу разработчиков должно обеспечить полное единение с природой. Кроме того, багги имеет и черты пикапа: его задняя часть располагает горизонтальной площадкой, которую можно использовать, к примеру, для работы. Крыша Manifesto выполнена модульной и трансформируемой, что позволит перевозить на ней грузы разной конфигурации.