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Dacia показала внедорожник Manifesto без дверей и стёкол, но со спальными мешками
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Дмитрий Елизаров

Компания Dacia представила концепт под названием Manifesto: это электрический внедорожник, построенный по принципу багги. Идея новинки — сделать транспортное средство, максимально подходящее под потребности любителей активного отдыха на природе. Поэтому Manifesto лишён дверей и стёкол, но укомплектован спальными мешками. Кроме того, единственная фара внедорожника легко превращается в переносной фонарик. «Живой» дебют внедорожника состоится на Парижском автосалоне.

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  • Отсутствие дверей и стёкол по замыслу разработчиков должно обеспечить полное единение с природой. Кроме того, багги имеет и черты пикапа: его задняя часть располагает горизонтальной площадкой, которую можно использовать, к примеру, для работы. Крыша Manifesto выполнена модульной и трансформируемой, что позволит перевозить на ней грузы разной конфигурации.
  • Внедорожник оборудован безвоздушными шинами. Это решение должно повысить удобство эксплуатации Manifesto в труднодоступных районах — такие колёса устойчивы к проколам. Кроме того, они ещё и защищают окружающую среду, так как долговечны и не требуют регулярной замены.
  • Немногочисленные панели кузова Manifesto выполнены из нового материала под названием Starkle — это пластик, частично состоящий из переработанного полипропилена. Интерьер также отделан экологичными материалами, включая пробку, и не содержит хрома: от его использования Dacia отказалась централизованно. Салон концепта можно мыть проточной водой.
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  • Медиасистемы во внедорожнике нет. Вместо неё пользователям предлагается использовать собственные смартфоны, для крепления которых на панели имеется особый зажим. Эту технологию под названием YouClip компания в будущем реализует на серийных моделях. Чехлы сидений можно использовать как спальные мешки.
  • Отсоединяемыми выполнены как единственная фара Manifesto, так и часть аккумуляторов. Съёмную батарею со стандартной розеткой можно использовать для питания бытовых приборов или освещения походного лагеря.
  • Технические характеристики концепта не разглашаются: известно лишь, что он электрический и полноприводный. Планов по конвейерному производству Manifesto у Dacia нет, но часть применённых технологий на серийных машинах всё же появится.

Ранее компания Renault начала рассекречивать ещё один шоу-кар, который покажет на Парижском автосалоне. Это экстремальная версия электрохэтча Renault 5, которая получит навеянный машинами из видеоигр развитый аэродинамический обвес.

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