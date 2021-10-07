Компания Dacia не отказывается от выпуска электромобилей, но спешить не будет

«Вопрос не в том, если, а в том, когда», — заявил Дени ле Вот. По его словам, электрифи­цировать свои модели Dacia начнёт, когда появится ощутимый запрос рынка. В качестве примера глава Dacia привёл новинку под названием Jogger: она оснащается подогревом сидений, но не получила электро­регулировок кресел. Покупателям бюджетных автомобилей такая опция не слишком нужна, а на цену может заметно повлиять.

В 2023 году у Dacia появится гибрид: планируется использовать систему E‑Tech компании Renault, которая сейчас применяется, к примеру, на Clio. Через пару лет эта технология окажется достаточно дешёвой для того, чтобы использовать её на автомобилях Dacia. Предполагается, что гибридами со временем станут все модели, которые продаются сейчас, а силовая установка с возможностью подзарядки от стороннего источника дебютирует на большом кроссовере Bigster.

Дени Ле Вот отметил, что обеспечить недорогие возможности электрификации марке Dacia поможет концерн Renault. Если бы компании пришлось разрабатывать подобные технологии само­стоятельно, это оказалось бы слишком дорого. Технически выпустить электрокар крупнее, чем нынешний Spring, компания могла бы уже сейчас, но на данном этапе это экономически нецеле­сообразно. «Мы сделаем это, когда потребует рынок и когда нас обяжет закон. Мы сделаем этот шаг только при необходимости», — заявил глава Dacia. Однако стратегическая цель компании состоит в том, чтобы так или иначе электрифи­цировать модельный ряд к 2035 году.

Как именно работа Dacia в этом направлении скажется на модельной линейке АвтоВАЗа, пока не уточняется. В ближайшие годы модельные ряды обеих марок будут базироваться на единой платформе, что теоретически позволит использовать электро­технологии Renault и на моделях Lada. Однако в конце августа глава АвтоВАЗа Николя Мор заявлял, что к 2030 году электрическими станут только 10% продукции завода.