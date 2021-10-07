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Компания Dacia не отказывается от выпуска электромобилей, но спешить не будет
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Дмитрий Елизаров

Модификация с электромотором у каждой модели из линейки Dacia появится только к 2035 году. Об этом глава бизнес-единицы Dacia-Lada Дени Ле Вот заявил изданию AutoExpert. По его словам, на тотальную электрификацию марка Dacia решится только при необходимости, однако рано или поздно это случится.

  • «Вопрос не в том, если, а в том, когда», — заявил Дени ле Вот. По его словам, электрифи­цировать свои модели Dacia начнёт, когда появится ощутимый запрос рынка. В качестве примера глава Dacia привёл новинку под названием Jogger: она оснащается подогревом сидений, но не получила электро­регулировок кресел. Покупателям бюджетных автомобилей такая опция не слишком нужна, а на цену может заметно повлиять.
  • В 2023 году у Dacia появится гибрид: планируется использовать систему E‑Tech компании Renault, которая сейчас применяется, к примеру, на Clio. Через пару лет эта технология окажется достаточно дешёвой для того, чтобы использовать её на автомобилях Dacia. Предполагается, что гибридами со временем станут все модели, которые продаются сейчас, а силовая установка с возможностью подзарядки от стороннего источника дебютирует на большом кроссовере Bigster.
  • Дени Ле Вот отметил, что обеспечить недорогие возможности электрификации марке Dacia поможет концерн Renault. Если бы компании пришлось разрабатывать подобные технологии само­стоятельно, это оказалось бы слишком дорого. Технически выпустить электрокар крупнее, чем нынешний Spring, компания могла бы уже сейчас, но на данном этапе это экономически нецеле­сообразно. «Мы сделаем это, когда потребует рынок и когда нас обяжет закон. Мы сделаем этот шаг только при необходимости», — заявил глава Dacia. Однако стратегическая цель компании состоит в том, чтобы так или иначе электрифи­цировать модельный ряд к 2035 году.

Как именно работа Dacia в этом направлении скажется на модельной линейке АвтоВАЗа, пока не уточняется. В ближайшие годы модельные ряды обеих марок будут базироваться на единой платформе, что теоретически позволит использовать электро­технологии Renault и на моделях Lada. Однако в конце августа глава АвтоВАЗа Николя Мор заявлял, что к 2030 году электрическими станут только 10% продукции завода.

Как считаете, поможет французская платформа Ладам стать электрическими?

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