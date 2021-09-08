Dacia не будет ставить на свои модели дорогие опции: покупатели не готовы за них платить

В обозримом будущем модели румынской марки Dacia не получат сложных систем помощи водителю и других современных опций. По словам продуктового директора Андреа Гвинеи, клиенты компании пока не готовы доплачивать за них. При этом машины бренда продолжат оставаться современными, пишет Autocar.