Dacia не будет ставить на свои модели дорогие опции: покупатели не готовы за них платить

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Семь мест и новый мотор: Dacia представила вседорожный универсал Jogger
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Кирилл Малышев
В обозримом будущем модели румынской марки Dacia не получат сложных систем помощи водителю и других современных опций. По словам продуктового директора Андреа Гвинеи, клиенты компании пока не готовы доплачивать за них. При этом машины бренда продолжат оставаться современными, пишет Autocar.
Dacia Jogger — последняя новинка бренда. Семиместный универсал превосходит по длине Duster. Как и Logan MCV, вместо которого и появился Jogger, семиместный универсал с защитным обвесом построен на базе Логана и Сандеро.