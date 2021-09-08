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Dacia не будет ставить на свои модели дорогие опции: покупатели не готовы за них платить
Новости

Кирилл Малышев

В обозримом будущем модели румынской марки Dacia не получат сложных систем помощи водителю и других современных опций. По словам продуктового директора Андреа Гвинеи, клиенты компании пока не готовы доплачивать за них. При этом машины бренда продолжат оставаться современными, пишет Autocar.

  • Топ-менеджер отметила, что покупатели ценят стиль, поэтому румынские автомобили перестали быть скучными. Новые опции и функции появляются только в том случае, если они гарантиро­ванно нужны потенциальным владельцам. В то же время компания не может игнорировать требования законо­дательства, поэтому прогресс неизбежен. Но и он идёт исключительно рационально.
  • Так, подзаряжаемые гибриды дороги, поэтому такой версии у нового универсала Dacia Jogger не будет, а обычный гибрид появится позже. Не будет у модели и полного привода. 
  • Что касается безопасности, автомобили Dacia с каждым годом всё лучше защищают водителя и пассажиров. Однако для получения рейтинга EuroNCAP с большим количеством звёзд нужны много­численные и сложные системы активной безопасности, которые сильно удорожают машину. 

Dacia Jogger — последняя новинка бренда. Семиместный универсал превосходит по длине Duster. Как и Logan MCV, вместо которого и появился Jogger, семиместный универсал с защитным обвесом построен на базе Логана и Сандеро. 

А вы за что готовы доплатить в машине?

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