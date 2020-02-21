Американцы напечатали гиперкар на 3D-принтере

Помимо стандартной дорожной модификации, в Czinger создан трековый вариант. Такой гипер­кар облегчён до 1218 кило­граммов и за счёт нового аэро­динами­ческого обвеса на 250 км/ч генери­рует 790 кило­граммов прижим­ной силы против 250 кило­граммов у дорожной версии. Макси­малка в этом случае снижена до 380 км/ч.