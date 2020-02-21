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Американцы напечатали гиперкар на 3D-принтере

Новости

Николай Андреев

Калифорнийская компания Czinger Vehicles представила свою первую модель — гибридный гипер­кар 21C. Его шасси и некоторые элементы кузова изготов­лены из металла на 3D-принтере.

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  • Czinger 21C — двухместное купе с креслами, располо­жен­ными друг за другом. Гибридная силовая установка модели состоит из стоящего за салоном битурби­рованного 2.9 V8, раскручи­вающегося до 11 тысяч оборотов в минуту. У каждого переднего колеса есть свой электро­мотор. Силовой агрегат гиперкара выдаёт 1250 л.с. На каждую лошадиную силу приходится ровно килограмм массы.

  • С места до «сотни» Czinger 21C разгоняется за 1,9 секунды, а четверть мили (402 метра) проез­жает за 8,1 секунды. На упражнение 0–300–0 км/ч у гибрида уходит лишь 15 секунд, а на 0–400–0 км/ч — 29 секунд. Макси­мальная скорость состав­ляет 432 км/ч.

Дорожный и трековый Czinger 21C
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Дорожный и трековый Czinger 21C

  • Помимо стандартной дорожной модификации, в Czinger создан трековый вариант. Такой гипер­кар облегчён до 1218 кило­граммов и за счёт нового аэро­динами­ческого обвеса на 250 км/ч генери­рует 790 кило­граммов прижим­ной силы против 250 кило­граммов у дорожной версии. Макси­малка в этом случае снижена до 380 км/ч.

Компания Czinger Vehicles планирует построить 80 гипер­каров 21C, из которых дорожных — 55 штук. Стои­мость модели объявят после премьеры на Женевском авто­салоне в марте.

Решились бы поехать 432 км/ч на машине, сделанной на 3D-принтере?

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