Американцы напечатали гиперкар на 3D-принтере
Николай Андреев
Калифорнийская компания Czinger Vehicles представила свою первую модель — гибридный гиперкар 21C. Его шасси и некоторые элементы кузова изготовлены из металла на
Czinger 21C — двухместное купе с креслами, расположенными друг за другом. Гибридная силовая установка модели состоит из стоящего за салоном битурбированного 2.9 V8, раскручивающегося до 11 тысяч оборотов в минуту. У каждого переднего колеса есть свой электромотор. Силовой агрегат гиперкара выдаёт 1250 л.с. На каждую лошадиную силу приходится ровно килограмм массы.
С места до «сотни» Czinger 21C разгоняется за 1,9 секунды, а четверть мили (402 метра) проезжает за 8,1 секунды. На упражнение 0–300–
0 км/чу гибрида уходит лишь 15 секунд, а на 0–400– 0 км/ч— 29 секунд. Максимальная скорость составляет 432 км/ч.
Помимо стандартной дорожной модификации, в Czinger создан трековый вариант. Такой гиперкар облегчён до 1218 килограммов и за счёт нового аэродинамического обвеса на
250 км/чгенерирует 790 килограммов прижимной силы против 250 килограммов у дорожной версии. Максималка в этом случае снижена до 380 км/ч.
Компания Czinger Vehicles планирует построить 80 гиперкаров 21C, из которых дорожных — 55 штук. Стоимость модели объявят после премьеры на Женевском автосалоне в марте.