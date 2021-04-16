В России началась разработка летающего автомобиля с циклическими двигателями
Кирилл Малышев
Российский Фонд перспективных исследований анонсировал проект «Циклон», в рамках которого будет разработан аэромобиль с циклическими движителями под названием «Циклокар». Он сможет поднимать в воздух до 600 килограммов или шесть человек. Силовая установка будет полностью электрической или гибридной.
Разрабатывает «Циклокар» Институт теплофизики сибирского отделения Российской академии наук. Проведены предварительное проектирование машины и наземные испытания циклического движителя диаметром 1,5 метра. Такой тип привода отличают возможность быстрого изменения вектора тяги, компактные размеры, низкий уровень шума. Лопасти защищены от попадания случайных предметов, в том числе — рук невнимательных пассажиров.
Рассчитанный на шесть человек или 600 килограммов груза «Циклокар» будет достигать 6,2 метра в длину и 6 метров в ширину. Расчётная дальность полёта составит 500 километров, максимальная скорость —
250 км/ч.
Аппарат сможет садиться не только на ровную поверхность, но и наклонную до 30 градусов. Кроме того, разработчики декларируют возможность в буквальном смысле причаливать к вертикальным стенкам. Обещают, что в качестве силовой установки будет использоваться гибридный привод отечественного производства. По желанию заказчика — на базе бензинового роторно-поршневого или турбовального двигателя.
В этом году в воздух поднялась масштабная копия «Циклокара» весом 60 килограммов. В следующем году разработчики обещают провести пилотные полёты уже полноразмерного прототипа. Его оснастят полностью электрической силовой установкой. Серийный вариант собираются подготовить в течение трёх лет. О цене пока не сообщается.
В январе необычный вид транспорта тестировали в комплексе «Лужники» в Москве. Это летающее такси, рассчитанное на двух человек, способное умещаться на обычном парковочном месте и перемещающееся со скоростью до
200 км/ч.Разработчиком аэромобиля назван стартап «Ховер», о сроках воплощения проекта в жизнь он ничего не сказал.