В России началась разработка летающего автомобиля с циклическими двигателями

Разрабатывает «Циклокар» Институт теплофизики сибирского отделения Российской академии наук. Проведены предваритель­ное проектиро­вание машины и наземные испытания цикличе­ского движителя диаметром 1,5 метра. Такой тип привода отличают возможность быстрого изменения вектора тяги, компактные размеры, низкий уровень шума. Лопасти защищены от попадания случайных предметов, в том числе — рук невнимательных пассажиров.

Рассчитанный на шесть человек или 600 килограммов груза «Циклокар» будет достигать 6,2 метра в длину и 6 метров в ширину. Расчётная дальность полёта составит 500 километров, максимальная скорость — 250 км/ч.

Аппарат сможет садиться не только на ровную поверхность, но и наклонную до 30 градусов. Кроме того, разработчики декларируют возмож­ность в буквальном смысле причаливать к вертикаль­ным стенкам. Обещают, что в качестве силовой установки будет использо­ваться гибридный привод отечественного производства. По желанию заказчика — на базе бензинового роторно-поршневого или турбо­вального двигателя.

В этом году в воздух поднялась масштабная копия «Циклокара» весом 60 кило­граммов. В следующем году разработчики обещают провести пилотные полёты уже полно­размерного прототипа. Его оснастят полностью электрической силовой установкой. Серийный вариант собираются подготовить в течение трёх лет. О цене пока не сообщается.