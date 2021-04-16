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В России началась разработка летающего автомобиля с циклическими двигателями

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Кирилл Малышев

Российский Фонд перспективных исследований анонсировал проект «Циклон», в рамках которого будет разработан аэромобиль с циклическими движите­лями под названием «Циклокар». Он сможет поднимать в воздух до 600 кило­граммов или шесть человек. Силовая установка будет полностью электрической или гибридной.

  • Разрабатывает «Циклокар» Институт теплофизики сибирского отделения Российской академии наук. Проведены предваритель­ное проектиро­вание машины и наземные испытания цикличе­ского движителя диаметром 1,5 метра. Такой тип привода отличают возможность быстрого изменения вектора тяги, компактные размеры, низкий уровень шума. Лопасти защищены от попадания случайных предметов, в том числе — рук невнимательных пассажиров.

  • Рассчитанный на шесть человек или 600 килограммов груза «Циклокар» будет достигать 6,2 метра в длину и 6 метров в ширину. Расчётная дальность полёта составит 500 километров, максимальная скорость — 250 км/ч.

  • Аппарат сможет садиться не только на ровную поверхность, но и наклонную до 30 градусов. Кроме того, разработчики декларируют возмож­ность в буквальном смысле причаливать к вертикаль­ным стенкам. Обещают, что в качестве силовой установки будет использо­ваться гибридный привод отечественного производства. По желанию заказчика — на базе бензинового роторно-поршневого или турбо­вального двигателя.

  • В этом году в воздух поднялась масштабная копия «Циклокара» весом 60 кило­граммов. В следующем году разработчики обещают провести пилотные полёты уже полно­размерного прототипа. Его оснастят полностью электрической силовой установкой. Серийный вариант собираются подготовить в течение трёх лет. О цене пока не сообщается.

  • В январе необычный вид транспорта тестировали в комплексе «Лужники» в Москве. Это летающее такси, рассчитанное на двух человек, способное умещаться на обычном парко­вочном месте и перемещающе­еся со скоростью до 200 км/ч. Разработчиком аэро­мобиля назван стартап «Ховер», о сроках воплощения проекта в жизнь он ничего не сказал.

Верите, что проект реализуется?

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