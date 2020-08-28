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В России представили прототип циклолёта для десантников

Новости

Дмитрий Елизаров

На форуме «Армия-2020» представлен прототип циклолёта для десанта. Опытный образец летающего транспорта пока весит всего 60 кило­граммов, но уже способен подниматься в воздух и перемещаться: аппарат проходит лётные испытания. Как пишет ТАСС, через три-четыре года на его базе построят полноценный транспорт для человека.

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  • Циклолёт представлен Фондом перспективных исследований. Разра­ботчики заявили, что циклические движители обладают рядом преимуществ перед традици­онной квадросхемой: они более компактны, производят меньше шума и позволяют более эффективно управлять вектором тяги, что положительно сказывается на манёвренности.

  • Аппарат, построенный по такой схеме, может перемещаться в окружении препят­ствий, причаливать к вертикальным поверх­ностям и приземляться на наклонные.

  • Полезная нагрузка представленного прототипа — до 20 кило­граммов, и уже сейчас он может использоваться для перемещения полезных грузов или для разведки местности. Приёмочные испытания циклолёта Министер­ством обороны намечены на февраль, до того предстоит доработать систему автономного управ­ления и увеличить время нахождения в воздухе.

  • Конечная цель создателей циклолёта — постройка полно­размерной машины, которая сможет перевозить до 6 человек. Российское Минобороны планирует использовать такой транспорт для проведения десантных операций.

  • Ранее на форуме «Армия-2020» представили ещё одну перспективную разработку — амфибию «Дрозд» с угле­пластиковым кузовом, которая может пере­двигаться по суше со скоростью до 100 км/ч, а на воде развивать до 70 км/ч.

Как думаете, получится?

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