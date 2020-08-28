В России представили прототип циклолёта для десантников
Дмитрий Елизаров
На форуме «Армия-2020» представлен прототип циклолёта для десанта. Опытный образец летающего транспорта пока весит всего 60 килограммов, но уже способен подниматься в воздух и перемещаться: аппарат проходит лётные испытания. Как пишет ТАСС, через три-четыре года на его базе построят полноценный транспорт для человека.
Циклолёт представлен Фондом перспективных исследований. Разработчики заявили, что циклические движители обладают рядом преимуществ перед традиционной квадросхемой: они более компактны, производят меньше шума и позволяют более эффективно управлять вектором тяги, что положительно сказывается на манёвренности.
Аппарат, построенный по такой схеме, может перемещаться в окружении препятствий, причаливать к вертикальным поверхностям и приземляться на наклонные.
Полезная нагрузка представленного прототипа — до 20 килограммов, и уже сейчас он может использоваться для перемещения полезных грузов или для разведки местности. Приёмочные испытания циклолёта Министерством обороны намечены на февраль, до того предстоит доработать систему автономного управления и увеличить время нахождения в воздухе.
Конечная цель создателей циклолёта — постройка полноразмерной машины, которая сможет перевозить до 6 человек. Российское Минобороны планирует использовать такой транспорт для проведения десантных операций.
Ранее на форуме «Армия-2020» представили ещё одну перспективную разработку — амфибию «Дрозд» с углепластиковым кузовом, которая может передвигаться по суше со скоростью до
100 км/ч,а на воде развивать до 70 км/ч.