В России представили прототип циклолёта для десантников

Циклолёт представлен Фондом перспективных исследований. Разра­ботчики заявили, что циклические движители обладают рядом преимуществ перед традици­онной квадросхемой: они более компактны, производят меньше шума и позволяют более эффективно управлять вектором тяги, что положительно сказывается на манёвренности.

Аппарат, построенный по такой схеме, может перемещаться в окружении препят­ствий, причаливать к вертикальным поверх­ностям и приземляться на наклонные.

Полезная нагрузка представленного прототипа — до 20 кило­граммов, и уже сейчас он может использоваться для перемещения полезных грузов или для разведки местности. Приёмочные испытания циклолёта Министер­ством обороны намечены на февраль, до того предстоит доработать систему автономного управ­ления и увеличить время нахождения в воздухе.

Конечная цель создателей циклолёта — постройка полно­размерной машины, которая сможет перевозить до 6 человек. Российское Минобороны планирует использовать такой транспорт для проведения десантных операций.